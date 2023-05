Les matières premières irritent toujours les trésoriers

L’enquête mensuelle de Rexecode menée auprès des membres de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) traduit une humeur mitigée. Notamment, le prix des matières premières continue de peser négativement au sein des grandes entreprises et ETI. Si le solde de la perception positive ou négative sur la trésorerie du niveau des prix s’améliore de 4 points en un mois, il reste très nettement négatif, à -35,1. L’ambiance reste ainsi morose mais «en (lente) voie d’amélioration», jugent Rexecode et l’AFTE. Plus particulièrement, une majorité, certes réduite (54%, - 9 points), de trésoriers estiment encore négatif l’impact sur l’Ebitda des prix de l’énergie, quand 40% le juge neutre et 5% positif.

Bonnes surprises

Le solde d’opinion des trésoriers sur la situation plus générale de leur trésorerie d’exploitation «reste stable à un niveau légèrement dégradé», soit - 2,5 points. Ils sont donc, soulignent l’AFTE et Rexecode, modérément pessimistes, une part tout juste supérieure d’entre eux jugeant la situation «difficile» plutôt qu’«aisée». La vision de la trésorerie globale en revanche reste positif à 5,8 mais en détérioration de 1,7 point sur un mois en mai. Cet indicateur n’en demeure pas moins au-dessus de sa moyenne de long terme. Et si cet indicateur se dégrade, l’étude montre que «les trésoriers continuent à être surpris favorablement par l’évolution de leur trésorerie». Lorsqu’on les interroge donc sur la réalité du vécu plutôt que sur l’horizon. Les bonnes surprises viennent principalement des flux de financement et des flux d’investissement, les mauvaises en premier lieu des résultats d’exploitation.

Le sondage des trésoriers met en outre en lumière que «le durcissement du crédit bancaire aux grandes entreprises et ETI continue de se poursuivre». Et si le jugement sur la recherche de financements reste plutôt stable en mai, cet indicateur reste en-deçà de sa moyenne de long terme, signalant un contexte délicat : à la question «Vos recherches de financements sont-elles faciles, normales ou difficiles ?», le solde négatif est de -13,3 contre -14,1 en avril.