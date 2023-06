Les matières premières font trembler les PME et ETI

Dans un environnement actuel associant inflation, crise énergétique et contexte géopolitique tendu, le risque lié à la hausse des prix des matières premières constitue la principale préoccupation des PME et ETI françaises. Ce risque est cité par près d’une entreprise sur deux (49%) interrogées par OpinionWay pour le compte de l’assureur et réassureur QBE. Un baromètre mené en ligne du 9 au 16 juin auprès de 300 dirigeants, directeurs administratifs et financiers et de responsables de la gestion des risques d’entreprises d’au moins 50 salariés. Ce risque lié aux matières premières devance le risque cyber (37%) et celui financier lié à l’inflation (35%).

Sobriété énergétique

La part de 49% des sondés inquiets face aux prix des matières premières est élevée mais se trouve en recul sensible par rapport au baromètre d’octobre dernier, où elle atteignait 85%. En parallèle, le risque inflationniste plus généralement était cité par 64% des répondants, il a ainsi presque été divisé par deux. «Les entreprises semblent donc avoir encaissé le choc initial de la hausse des prix, notamment des matières premières, entraînée par la sortie de crise sanitaire et la guerre en Ukraine, mais pas sans répercussions», pointe QBE. En guise d’adaptation 49% également des entreprises déclarent avoir dû depuis lors augmenter leurs prix de vente. Quand elles sont près de la moitié encore (46%) à avoir diminué leurs frais généraux et plus du tiers (36%) à avoir négocié les prix des matières premières avec leurs fournisseurs.

QBE relève en outre «le paradoxe de l’énergie». La pénurie apparaissait comme un enjeu crucial à l’automne, seules 15% des entreprises disent aujourd’hui être confrontées à ce risque. En dépit d’une attention en ordre dispersé. Si 3 sociétés sur 5 disent avoir mis en place des mesures de sobriété énergétique au cours des six derniers mois (35% indiquant avoir un peu avancé et 26% bien avancé), 20% encore en sont au stade la réflexion et 5% ne s’y sont pas du tout intéressées.