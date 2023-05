Les ETI se piquent d’achats responsables

«La grande majorité des patrons d’ETI, engagés au service de l’intérêt général, ont déployé une démarche d’achats responsables, preuve s’il en est qu’ils ont intégré depuis plusieurs années l’importance des enjeux environnementaux de leur stratégie», observe Robert Dambo, le président de Grant Thornton France. Un commentaire élogieux soutenu par les résultats de la dernière édition du baromètre de la confiance des ETI réalisé pour le compte du cabinet d’audit et de conseil par l’institut Opinionway.

Ce baromètre indique clairement que le sujet des achats responsables est devenu selon Grant Thornton «une préoccupation essentielle pour les ETI». 73% des dirigeants interrogés assurent en effet que leur entreprise a engagé des démarches d’achats responsables. 81% d’entre eux indiquent agir pour la protection de l’environnement, ce thème arrivant largement en tête devant la décarbonation à 57% et l’amélioration du bien-être au travail à 51%. Suivent l’impact positif sur l’économie locale (41%), l’éthique et la loyauté des pratiques (28%), la diversité (parité, inclusion, etc.) (24%) et les droits humains (13%).

Parmi les ETI ayant engagé des démarches d’achats responsables, la quasi-totalité (98%) utilisent ou comptent utiliser un outil de mesure de performance, pour une moitié d’entre elles (46%) avec un outil d’évaluation des fournisseurs sur des critères de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Quand 40% ont mis en place, ou prévoient de le faire, un outil de pilotage et de mesure de la performance interne des achats, pouvant intégrer la mesure de l’empreinte carbone et les actions en matière de RSE.

Humeur printanière

Le baromètre Grant Thornton met par ailleurs en lumière une confiance qualifiée de «printanière» par le cabinet. La confiance des dirigeants sur leur activité ne cesse en effet de progresser depuis le début de l’année, avec un solde positif de 79% en avril, deux points de mieux qu’en mars et 5 points de mieux qu’en janvier. «Les chefs d’entreprises restent sereins, et ce, malgré une conjoncture nationale et internationale tumultueuse. La baisse annoncée des impôts de production, confirmée après de longues négociations et une relative baisse des prix de l’énergie observée depuis le début de l’année, ont contribué à ce regain d’optimisme», explique Grant Thornton. Les niveaux de confiance quant aux économies française et mondiale restent, eux, relativement stables et sensiblement inférieurs, à respectivement 35% (-1 point sur un mois) et 36% (+1 point) en avril.