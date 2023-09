Les ETI doivent accélérer face aux défis de transformation

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) doivent s’adapter sur de multiples fronts pour durer. Notamment face au triple défi de la transformation numérique, environnementale et des ressources humaines. Tel est le signal envoyé par la cinquième édition du baromètre Future Ready mené par Seven2 et EY, en collaboration avec OpinionWay et le soutien du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti) et Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique. Par le biais d’entretiens avec 150 dirigeants d’ETI françaises et 1.000 de leurs collaborateurs.

Il s’agit selon l’étude de presser le pas sur les trois transformations précitées.

Digitale tout d’abord. Alors que 76% des dirigeants et 69% des collaborateurs estiment la stratégie numérique de leur entreprise mature, «des freins comme la résistance au changement ou l’appropriation de nouveaux usages ou outils persistent» pointent les co-auteurs, Gregory Salinger et Alban de L’Espinay, respectivement operating partner chez Seven2 et associé chez EY. «Moins maîtrisées, les nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle, figurent toujours au bas du classement des priorités. Elles constituent pourtant un enjeu essentiel de la transformation des ETI», complètent-ils. Seules 5% des ETI de fait font de l’IA un investissement prioritaire.

La cybersécurité reste en tête des priorités : la quasi-totalité (99 %) des dirigeants indiquent avoir sensibilisé leurs collaborateurs au sujet et 80 % des collaborateurs le confirment. Près d’un tiers des ETI a subi une cyberattaque au cours de l’année écoulée, un chiffre toutefois en baisse par rapport à la mesure 2021.

Complexité

La transition environnementale, ensuite. Alors que plus d’un tiers des dirigeants (35%) reconnaissent que leur activité a un impact négatif sur l’environnement, 82% des collaborateurs jugent que l’engagement de leur entreprise dans la transition environnementale est important. De fait, près des deux tiers (64%) des dirigeants estiment même que la transformation en cours a des impacts moyens ou forts sur leur modèle d’affaires et 58% sur leur modèle d’organisation de travail. Et 73% des ETI interrogées ont défini un axe de neutralité carbone et un dirigeant sur quatre pense atteindre cet objectif avant 2030.

Mais cette transformation ne va pas de soi, comme le souligne Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan et vice-président du Meti. «Se transformer pour réduire son empreinte environnementale, c’est une évidence pour les ETI. Si nous voulons durer, nous devons changer», reconnaît-il. Mais «la difficulté, c’est la complexité : les chantiers sont nombreux et correspondent à des volumes d’investissement inédits. Ils ne peuvent donc pas tous être menés de front, d’autant que les solutions ne sont pas toujours matures ni même disponibles», plaide le dirigeant.

Il est en parallèle crucial d’embarquer les collaborateurs dans le projet d’entreprise pour recruter et fidéliser les salariés. Quand 93% des dirigeants signalent des difficultés pour recruter et 71% pour retenir les talents. Les dirigeants s’accordent sur l’importance de la rémunération, 93% d’entre eux prévoyant des incitations financières au cours de l’année à venir. Mais la quête de sens s’exprime de façon croissante : 90% des collaborateurs considèrent que la formalisation de la raison d’être de leur entreprise est importante pour leur épanouissement professionnel. Si une majorité des dirigeants en sont conscients et estiment avoir engagé ce travail, sa diffusion au sein de l’organisation reste partielle.