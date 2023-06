Les entreprises connaissent mal les règles ESG mais veulent agir pour le climat

Près de la moitié des entreprises européennes n’ont rien mis en place sur l’ESG. C’est le premier enseignement dégagé par l’étude du cabinet Lefebvre Sarrut, spécialisé dans les études juridiques et réglementaires. D’après un questionnaire réalisé auprès de 744 entreprises de différentes tailles, 40% des entreprises européennes ne connaissent pas les critères ESG, 43% n’ont pas de référentiel désigné pour ces critères et 45% n’ont pris aucune mesure en vue la l’entrée en vigueur de CSRD (corporate sustainability reporting directive). Dès 2024, cette réglementation concernera toutefois les entreprises de plus de 500 salariés – ou avec un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros - puis progressivement des entreprises moins grandes, à partir de 250 salariés ou PME cotées. Elle demande aux entreprises d’identifier les risques liés au changement climatique et de faire des rapports sur leurs performances sur le sujet du développement durable. L’étude relève la faible maturité des entreprises quels que soient les pays d’Europe considérés. Toutefois, les entreprises industrielles paraissent plus matures – ou moins immatures - sur le sujet des critères ESG que celles des secteurs des services et du conseil. Les réglementations qui se sont imposées à elles ont assurément joué un rôle incitatif, ce qui confirme la pertinence de la CSRD.

Implication et investissements

Concernant les TPE et PME, le dernier baromètre de Bpifrance le Lab/Rexecode concernant la France mettait toutefois en évidence l’implication de ces entreprises en faveur de l’environnement. Le quart d’entre elles a réalisé des investissements pour l’environnement dans les trois dernières années et 35% des dirigeants l’envisagent dans les trois ans à venir. Il s’agit essentiellement de changer le parc automobile, d’optimiser les performances énergétiques des équipements et d’isoler les bâtiments.