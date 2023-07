Les dirigeants d’entreprises de taille intermédiaire sont d’humeur estivale

Robert Dambo, le président de Grant Thornton France, y voit «une nouvelle preuve que nos ETI sont l’un des moteurs de l’économie». Le dirigeant se réfère aux enseignements du baromètre de la confiance des ETI réalisé durant la première quinzaine de juin dernier pour le compte du cabinet d’audit et de conseil par OpinionWay, auprès de 220 responsables d’entreprises de taille intermédiaire. Avant certes la vague de violence s’étant formée en France fin juin. De fait, la confiance des dirigeants d’entreprises concernant leur propre activité ne cesse de progresser, en hausse de 4 points cette fois pour atteindre 83%.

Cet indicateur, solde des opinions positives et négatives, gagne 9 points depuis le début de l’année. Signe selon Robert Dambo d’une «indéfectible confiance». Les attentes de recrutements sont également en progrès, avec un solde de 19% en hausse de 1 point et qui retrouve sa meilleure performance annuelle déjà atteinte en mars. Grant Thornton pointe que les patrons d’ETI sont en réalité préoccupés par leur capacité à «retenir les talents dans un contexte de fortes tensions du recrutement».

Remontada

Les répondants se révèlent également au sein de la dernière édition du baromètre de confiance des ETI plus optimistes quant à l’évolution de l’économie, tant française qu’internationale, ces indicateurs progressant «une nouvelle fois de façon significative» pointe Grant Thornton, de respectivement 9 et 5 points, à 55% et 49%. Le cabinet d’audit et de conseil souligne que ces indicateurs «atteignent leur plus haut niveau depuis le mois de mars 2022 et le début du conflit en Ukraine». Cela sur fond porteur de «fin du débat sur la réforme des retraites, (des) perspectives d’amélioration de l’activité et (des) grandes orientations en matière de politique industrielle présentées par le Président de la République». Reste à voir si la «remontada» comme l’appelle Grant Thornton de l’ensemble de ces indicateurs tiendra le choc des violences urbaines entamées fin juin.