Les délais de paiement, plus que jamais variable d’ajustement

«Le financement reste la préoccupation majeure et quotidienne des entreprises, et tout particulièrement des TPE/PME», pointe Denis Le Bossé (photo), le président du Cabinet Arc. Un sentiment confirmé à la lecture des résultats de la dernière édition du baromètre mené par l’Ifop pour le compte du cabinet, acteur de la gestion du poste client et du recouvrement de créances. Cette enquête, réalisée de fin avril à mi-mai auprès de dirigeants de 200 entreprises d’au moins 50 salariés, met en lumière la prudence des entreprises quant à leur perception de leur état de santé financière.

71% des dirigeants interrogés ne prévoient pas de croissance de leur activité au cours des six prochains mois. Et près d’un tiers (29%) continuent de penser ne pas pouvoir faire face au remboursement cumulé de leurs dettes, prêts garantis par l’Etat (PGE), investissements et autres factures. Cela dans un contexte où, souligne le cabinet Arc, plus de la moitié (55%, +2 points) des entreprises sont convaincues du prochain désengagement des établissements bancaires vis-à-vis des TPE et PME n’ayant pas encore remboursé leur PGE utilisé. Près de la moitié (49%) craignent que les assureurs-crédit ne se désengagent aussi, un pourcentage en hausse de 13 points par rapport à septembre dernier. Denis Le Bossé se désole de ces retraits alors que les entreprises «manquent déjà structurellement de fonds propres».

Défaillances

A nouveau, la quasi-totalité (94%) des entreprises estiment que la situation économique va entraîner une hausse du volume de dépôts de bilan de leurs clients, une progression attendue «importante» voire «extrêmement importante» par plus du tiers des entreprises (35%) au sein du baromètre du cabinet Arc. Ce dernier nuance toutefois en notant que l’enquête a été menée «avant le retournement actuel des prix de l’énergie et la relative accalmie de l’inflation».

Une tendance se confirme, celle de l’allongement des délais de paiement des fournisseurs comme principale voie de préservation de la trésorerie, comme l’indiquent plus des deux tiers des entreprises (69%). Cet allongement apparait plus que jamais comme la «variable d’ajustement» privilégiée selon le cabinet Arc.

Autre sujet illustrant la fragilité de la gestion du poste client aujourd’hui, la préparation de la réforme de généralisation de la facture électronique, qui doit entrer en vigueur progressivement à compter de juillet 2024. Le baromètre relève qu’une majorité d’entreprises (58%) estiment que leurs clients TPE et PME n’auront pas installé à cette échéance de plateforme dédiée pour recevoir les factures électroniques. Une petite majorité encore, 54%, déclarent ne pas être suffisamment informées par les pouvoirs publics quant à cette obligation.