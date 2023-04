Les défaillances pourraient se stabiliser à un point haut en 2024

La Banque de France note que le nombre de défaillances en France a atteint 45.120 sur douze mois à fin mars, contre 30.285 sur la période précédente, et pointe que cette progression est plus prononcée côté PME. L’institution nuance le côté sombre du tableau : cette hausse laisse néanmoins le nombre annuel de défaillances inférieur au niveau moyen prépandémique de 2010 à 2019.

A lire aussi:

Sur l’ensemble de l’année en cours, Allianz Trade estime que les niveaux pré-Covid «seront assez largement dépassés». L’assureur-crédit table sur 59.000 procédures, représentant un bond de 41% par rapport à 2022 et de 15% par rapport à 2019. Effet de normalisation après deux années de forts soutiens étatiques, mais pas seulement : «le rebond des défaillances trouve aussi sa source dans le contexte économique actuel», explique Maxime Lemerle, responsable des études défaillances d’Allianz Trade. «Aux entreprises «zombies» qui avaient été secourues lors de la pandémie et qui font progressivement défaut, vont s’ajouter les entreprises qui vont pâtir du contexte actuel. En effet, le manque de confiance des consommateurs, qui pèse sur les ventes, et l’inflation, qui affecte les coûts, mettent indéniablement la trésorerie des entreprises sous pression», précise Maxime Lemerle.

Rassurant

Allianz Trade estime, point qualifié de «rassurant», que la montée des défaillances devrait laisser la place l’année prochaine à une stabilisation à un point haut. L’assureur-crédit anticipe environ 57.000 procédures correspondant à un repli voisin de 2%. Aux yeux de Laurent Treilhes, président du comité exécutif d’Allianz Trade en France, «la bonne nouvelle, c’est que la hausse devrait donc s’interrompre. La moins bonne, c’est que les niveaux pourraient encore rester élevés pour quelques temps».