Les DAF sur les bancs de l’école avec Bpifrance

Bpifrance Université continue d’élargir sa palette, avec une formation destinée aux membres des comités de direction des entreprises ayant intégré des programmes accélérateurs de Bpifrance. Les directeurs administratifs et financiers (DAF) sont les premiers à en bénéficier dès à présent à travers un cycle de webinaires.

Ce dernier vise à prolonger l’accompagnement des dirigeants et des membres des comités de direction de PME et ETI afin de les faire monter en compétences sur des sujets de prospective et de posture. Cette offre a été développée avec la Ligue des écoles, un partenariat né en 2020 réunissant Bpifrance et sept grandes écoles : CentraleSupélec, EM Lyon, ESCP Business School, HEC, Kedge Business School, Polytechnique et Skema Business School.

Bras droits

«Les DAF étant souvent de véritables bras droits pour les dirigeants, il a semblé naturel de leur dédier cette première série de webinaires spécifiques», plaide Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’accompagnement chez Bpifrance.

La banque publique précise que chaque école prendra en charge un webinaire, qu’elle consacrera à une thématique d’expertise en lien avec ses travaux de recherche, une chaire spécialisée ou un thème de prospective qui lui est propre. Le premier webinaire de la série, par Kedge Business School, traitera de l’intégration de la durabilité dans la gestion d’une PME et des enjeux et perspectives qui en découlent pour les DAF. Suivront notamment «Le dilemme croissance externe / contrôle» par HEC ou «Le pilotage d’une performance globale et durable» par CentraleSupélec.