Les commissaires aux comptes souhaitent que la confiance règne

«Ayez confiance !». Ce mantra, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) en reprend l’esprit en soulignant que le commissaire aux comptes est acteur essentiel de la confiance au sein de l’économie. Car il est le seul professionnel à pouvoir certifier, ou pas, la sincérité et l’image fidèle des comptes, et que «dans le cadre de ses missions il identifie et évalue les risques, apprécie la qualité du contrôle interne, fait valoir la sincérité des informations produites, qu’elles soient d’ordre comptables, financier ou extra-financier» pointe la CNCC. Et si la certification légale des comptes est obligatoire pour certains, au-delà de certains seuils de taille d’entreprises, d’autres choisissent le CAC non pas de force mais de gré : «ainsi, plus de 50% des entreprises accompagnées par un commissaire aux comptes le sont sur une base d’une démarche volontaire du dirigeant», se félicite la CNCC.

Transparence

Cette dernière a trouvé une idée pour valoriser cette valeur ajoutée du «CAC» d’inspirer confiance : quoi de mieux en effet que de faire connaître au plus grand nombre, et particulièrement aux partenaires actuels ou potentiels des entreprises, leur statut de partenaire d’un commissaire aux comptes ? Solution concrète : un site internet, The SmartList, voulue comme une plateforme de référence d’accès libre et gratuit des entreprises auditées.

La CNCC entend ainsi selon son président Yannick Ollivier «proposer aux dirigeants d’entités dont les comptes sont certifiés un nouvel outil leur permettant de tirer pleinement le bénéfice de la mission de leur commissaire aux comptes en termes de communication, en donnant à voir sur The SmartList la dimension de «label» de confiance de la signature du commissaire aux comptes».

Les entités dont les comptes sont certifiés sont automatiquement référencées sur la plateforme sur la base des déclarations d’activité obligatoire des commissaires aux comptes. Au-delà de la raison sociale et de la localisation géographique toujours visibles en ligne, diverses informations peuvent être disponibles avec l’accord de l’entreprise, comme le secteur d’activité ainsi que des données financières ou non financières, ainsi que tous types de missions effectuées par le commissaire aux comptes.