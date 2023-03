Les assureurs réabondent le dispositif des obligations relance

Les obligations relance (OR) auront un deuxième chapitre. A la suite d’une réunion du comité de suivi du plan de relance visant à renforcer les fonds propres des entreprises qui s’est tenue mercredi, une douzaine d’investisseurs, parmi lesquels des assureurs et la CDC, ont exprimé leur intention d’investir de nouveau dans le dispositif.

« Le dispositif obligations relance a été déployé à un rythme soutenu. Les PME-ETI ont en effet montré un grand intérêt pour ce dispositif bien adapté au financement de leurs projets, en matière de durée comme de taux. Le déploiement dans un délai record du fonds obligations relance initialement constitué conduit aujourd’hui les assureurs à exprimer leur intention d’investir de nouveau dans ce dispositif, permettant ainsi de le redoter à hauteur d’un milliard d’euros supplémentaires», explique à L’Agefi Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs.

Les obligations relance sont des obligations subordonnées assimilables à des quasi-fonds propres visant à accompagner dans leur croissance les PME et ETI affectées par la crise du Covid-19. Le fonds dédié avait récolté 1,7 milliard d’euros auprès de 19 assureurs et la Caisse des Dépôts (CDC) fin 2021.

Les discussions autour d’un rechargement du dispositif avaient lieu depuis plusieurs semaines face au succès du dispositif. Les sept groupements de sociétés de gestion, regroupant 33 acteurs de la gestion d’actifs, qui distribuent les OR devrait avoir asséché leurs poches respectives au plus tard à la fin du premier semestre 2023. Au 3 février, 1,214 milliard d’euros ont été déployés, soit un peu plus d’un an après le lancement en novembre 2021, pour financer 134 entreprises (65 ETI et 69 PME) dont 53% ont un siège social implanté en Île-de-France. 265 millions d’euros sont aussi en cours d’exécution et une vingtaine d’émission complémentaires sont en cours de discussion pour un total de 200 millions d’euros.

D’un montant compris entre 2 millions et 100 millions d’euros et subordonnée, l’obligation relance, d’une maturité de huit ans, est remboursable in fine ou à tout moment à l’initiative de l’émetteur après deux ans. Le montant financé est plafonné à 12,5% du chiffre d’affaires 2019 pour les PME et 8,4% pour les ETI avec un taux d’intérêt moyen de 6,20%. Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), mais aussi de fonds propres, permettent aux entreprises de bonifier leur taux d’emprunt.

Fenêtre de distribution et de financement

Deux éléments expliquent le montant sur lequel comptent s’engager les investisseurs. D’abord, les sociétés de gestion ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour distribuer le dispositif, ce qui leur laisse jusqu’à octobre 2023 pour identifier les dossiers susceptibles d’être éligibles. Les assureurs devraient donc proposer des poches d’un minimum de 100 millions d’euros aux sept groupement de gestionnaires d’actifs et distribuer le restant en fonction de la rapidité de déploiement.

« Chacun des sept groupements de gestion se verra attribuer une nouvelle poche d’investissement dont le montant dépendra du rythme de déploiement constaté depuis le lancement du dispositif et du potentiel de financement envisagé par chacun jusqu’à l’échéance du 31 décembre 2023. En effet, il ne reste que dix mois pour accorder ce type de financement aux PME-ETI », explique Franck Le Vallois.

Ensuite, les conditions macroéconomiques ont évolué pour les investisseurs depuis novembre 2021. « L’investissement dans le fonds obligations relance reste une décision individuelle de chaque assureur, reposant sur sa politique d’investissement et en particulier ses limites fixées par catégorie d’actifs. A cela s’ajoute le contexte de décollecte nette du fonds en euros sur le marché de l’assurance vie en 2022. En effet, les assureurs peuvent investir dans les obligations relance via le fonds en euros, mais pas au travers de supports en unités de compte », explique Franck Le Vallois.

Ces derniers n’auront, en revanche, pas besoin de réabonder le dispositif des prêts participatifs. Bien qu’il connaisse une légère accélération, le deuxième volet du plan de relance visant à renforcer les fonds propres des entreprises, qui a récolté 11 milliards d’euros auprès de 18 assureurs, ne décolle toujours pas. 1,737 milliard d’euros de prêts participatifs ont été déployés par les banques au 3 février 2023 et 600 millions d’euros sont réservés.