Les assureurs-crédit restent sur le qui-vive

Par la couverture des risques que les assureurs accordent aux assurés quant à leurs ventes, l’assurance-crédit sécurise le crédit interentreprises. Les turbulences économiques ont ces dernières années secoué un secteur dominé par le trio Allianz Trade, Atradius et Coface, et l’horizon invite au maintien de la vigilance. Décryptage en exclusivité avec le baromètre de suivi de l’humeur des assureurs-crédit concocté par le courtier Diot-Siaci Crédit.

«Nous avons entre mi-2020 et mi-2022 connu deux années fastes en termes de couverture du risque par les assureurs-crédit, soutenus par la faible sinistralité et les dispositifs de soutien public, rappelle Thibaud Harnois, directeur des relations arbitrage chez Diot-Siaci Crédit. Nous observons clairement depuis un an un resserrement des politiques de souscription». L’expert explique que «la brutalité perçue des assureurs en 2008 et au printemps 2020 a laissé des séquelles dans les relations avec les assurés». Aujourd’hui, les assureurs «font plus attention, en règle générale. Certains ont appris du passé, même si on peut noter encore quelques dérives». Directeur commercial et marketing du courtier, Romain Deneuve note que «chaque assureur-crédit adopte un comportement différent. Si certains continuent à procéder à des coupes unilatérales, d’autres agissent dans une démarche collaborative, passant notamment par un ajustement des niveaux de garanties aux besoins réels des assurés, qui lorsque le vent est plus favorable, ont tendance à se préserver une marge de sécurité».

Le graphique ci-dessous illustre la remontée ces derniers mois des réductions ou résiliations de garanties de la part des assureurs-crédit. Cela sur le périmètre de la clientèle de Diot-Siaci Crédit, avec en l’occurrence plus de 100 milliards d’euros de garanties scrutées. Si les chiffres précis restent confidentiels, on parle ici de milliers de décisions et de centaines de millions d’euros de réductions.

PGE

La hausse des désengagements ne constitue pas une surprise pour Diot-Siaci Crédit, dans la foulée de la publication de comptes 2022 dégradés. Ce n’est pas un hasard si, comme le rappelle Romain Deneuve, «le mois de juin est traditionnellement le plus chargé en termes de rendez-vous annuels dits des risques entre assuré, assureur et courtier, destinés particulièrement à négocier les lignes réduites ou refusées». Les assureurs sont très prudents, attentistes quant à l’impact du remboursement des PGE (Prêts garantis par l’Etat) ou des dettes Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales), ces dernières représentant encore 18 milliards d’euros, soulignent les experts de Diot-Siaci. «La crainte est grande d’un effet ciseaux douloureux avec ces charges et la dégradation des résultats», avance Romain Deneuve. D’autant que selon Thibaud Harnois, «les assureurs-crédit sont aujourd’hui revenus à des niveaux de sinistralité proches de ceux de 2019 ». Dès lors, «nous conseillons aux assurés d’éviter certains clients, lorsque les comptes présentent des performances opérationnelles dégradées ou des structures financières insuffisantes. Nous les alertons également lorsque les premiers signaux de tensions de trésorerie apparaissent». La facture déjà est lourde notamment, note le baromètre de Diot-Siaci Crédit, dans l’hôtellerie-restauration ou le commerce de détail, «frappés par la faiblesse de la demande et des business modèles qui ne répondent plus aux besoins des consommateurs», ou dans le bâtiment, qui, précise le directeur de relations arbitrage du courtier, «représente 11% du PIB … pour un quart des défaillances». Et n’oublions pas, ajoute-t-il pour expliquer la prudence relative des assureurs, qu’ils opèrent sur un marché mondial, l’année 2023 avait bien mal démarré pour leur sinistralité avec la chute du distributeur brésilien Americanas.

Satisfaction

Diot-Siaci retrace également dans le cadre de son baromètre l’évolution du taux de satisfaction qui mesure les garanties accordées face aux besoins exprimés par ses clients. En partant d’une base 100 en janvier 2020, ce taux a rapidement chuté à un plus bas de 78 au deuxième trimestre avant d’atteindre un pic à 112 début 2022. Il concède depuis lors un repli modéré, mais continu, à 106 au deuxième trimestre 2023.

Romain Deneuve voit «la tendance se poursuivre et même s’accélérer». Car il faut aussi compter sur les ingrédients de coûts énergétiques toujours importants et d’une progression du coût de la dette. Le directeur marketing et commercial de Diot-Siaci Crédit note dans ce contexte «des besoins de financement plus élevés qui génèrent également des fortes tensions sur les garanties dans le cadre des programmes d’affacturage, les créances clients financées étant généralement limitées aux montants couverts par une assurance-crédit».

La vigilance reste donc de mise, d’autant que «les assureurs ont naturellement tendance à ne pas informer systématiquement les assurés ou leurs courtiers des restrictions sectorielles ou géographiques», remarque le responsable des relations arbitrage de Diot-Siaci Crédit. Les assureurs doivent «maintenir une analyse au cas par cas et ne pas tomber dans la facilité de désengagements massifs», conclut le courtier au sein de son baromètre. Baromètre qui pointe donc vers une météo des relations assuré-assureur encore nuageuse.