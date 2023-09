L’enseigne Tape à l’œil prépare le passage à la facturation électronique

Tape à l’œil souhaite en finir avec les petits papiers en matière de traitement de factures reçues. Une question d’efficacité interne, mais également de préparation à la prochaine généralisation de la facturation électronique.

«Le confinement a véritablement accéléré notre démarche. Nous avons dû chercher une méthode simple et efficace pour que tout le monde puisse bénéficier du télétravail qui nous était imposé», explique Mickaël Crocquefer, chef de projet omni-commerce et finances chez Tape à l'Œil. Avant l’épisode de pandémie de Covid 19, le traitement semi-automatisé des factures fournisseurs impliquait d’apposer un code-barre sur chaque document puis de les scanner un par un pour les envoyer en validation finale aux approbateurs. Approche ayant «rapidement montré ses limites» avec le télétravail pointe la société. Les arguments de maîtrise de la croissance organique et d’anticipation de l’obligation réglementaire de facturation électronique ont renforcé l’exigence d’agir.

L’enseigne, qui fait partie du groupe familial Mulliez, a choisi l’éditeur Esker pour l’accompagner sur ce chemin numérique. Le projet a permis l’élimination d’un grand nombre de tâches manuelles grâce aux fonctionnalités de capture de données, de traitement automatisé et de flux électronique intégrant des technologies d’intelligence artificielle, correspondant à une amélioration considérable selon Tape à l’œil de la productivité des équipes comptables et des approbateurs. Tape à l’œil souligne que la solution Esker s’est «intégrée naturellement» avec Cegid XRP, son progiciel de gestion intégré (Enterprise resource planning, ERP).

Productivité

«Aujourd’hui, nous n’imprimons plus aucune facture. Nous avons demandé à nos fournisseurs qui nous envoyaient des factures papier de nous les faire parvenir sous forme de PDF via des adresses de courrier électroniques dédiées», se félicite Termine Abdelaziz Zaoua, chef de projet métier finances chez Tape à l'œil. Certes, le PDF n’est pas une facture électronique au sens de la prochaine réforme, mais le projet mené par l’enseigne de mode lui permet de faire un pas, de lui faciliter le chemin vers la conformité.

Dès lors, le chantier en cours contribue selon Tape à l’œil à «une valorisation interne des métiers, mais aussi à la rétention des talents puisque l’équipe finance de l’enseigne bénéficie maintenant d’une image moderne et dynamique».

Le mouvement a pour l’heure été concrétisé pour les factures dites fournisseurs correspondant aux frais généraux de Tape à l’œil, qui «compte étendre» sa collaboration avec Esker aux factures de marchandises liées aux produits fabriqués et/ou vendus par l’enseigne. L’ensemble des factures, partagé pour moitié sur chacune de ces deux catégories, représente un total de quelque 40.000 unités annuelles. Tape à l’œil exploite plus de 300 magasins dans le monde, pour, avec son site web marchand, un chiffre d’affaires annuel de 230 millions d’euros.