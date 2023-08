Le yuan focalise l’attention

Le taux de change du yuan chinois est certainement la principale préoccupation en cette rentrée.

Remous

Après les derniers remous survenus sur le secteur immobilier chinois (faillite d’Evergrande aux Etats-Unis et mise en difficulté de fonds d’investissement chinois fortement exposés au secteur de l’immobilier), la banque centrale chinoise et les banques publiques, qui sont le bras armé de la politique monétaire chinoise, sont intervenues pour soutenir le yuan.

Exportations

Il est probable que les autorités souhaitent une devise chinoise un peu plus faible pour relancer les exportations. Mais elles veulent que la dépréciation soit contrôlée et limitée afin d’éviter les écueils connus en 2015 à la suite à la dévaluation, en particulier un accroissement de la fuite des capitaux. Chez DeftHedge, nous nous attendons à ce que le yuan diminue face à l’euro et au dollar américain d’ici la fin de l’année, mais dans des proportions limitées. Ce ne sera d’ailleurs certainement pas suffisant pour relancer le secteur des exportations en Chine.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.