Le trade finance digital au chevet des banques

«Les banques évoluent dans une ère caractérisée par une incertitude sans précédent et doivent gérer le risque à échelle mondiale. La digitalisation est le seul moyen de manier efficacement cette situation pour apporter une compréhension juste du risque», invoque Lain MacLennan, vice-président trade & supply chain finance chez Finastra. Cela à l’occasion de l’annonce par l’éditeur de logiciels d’une association au sein des services de trade finance avec Integro Technologies. Les solutions Trade Innovation de Finastra et SmartLender Trade Limits d’Integro seront désormais disponibles à l’échelle mondiale en tant qu’offre unique.

A lire aussi:

Il s’agit d’étendre au-delà des banques en Asie et au Moyen-Orient la couverture de SmartLender en matière de gestion d’exposition au risque de crédit au sein du financement du commerce international. PDG d’Integro, Shekhar Mullatti veut croire que l’association des solutions permettra d’«améliorer la transformation numérique, accélérer la croissance et optimiser l’efficacité des processus commerciaux à travers le monde». Le secteur du trade finance dispose de fait d’une grande marge de manœuvre pour rendre ses processus voraces en formulaires papier plus fluides.