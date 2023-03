Le registre de la recherche sponsorisée est opérationnel

Neuf mois après la publication de la charte de l’analyse sponsorisée, à l’initiative de l’Association française des marchés financiers (Amafi), de l’Association française de la gestion financière (AFG), et de la Société française des analystes financiers (Sfaf), l’Amafi rend opérationnelle la tenue du registre prévu par l’article 7 de cette charte. Ce registre recense l’ensemble des nouveaux contrats et avenants signés sous l’égide de la charte, qui vise à développer la couverture des valeurs moyennes en Bourse par les analystes financiers moyennant son paiement par l’entreprise.

« Cette procédure a été longue à mettre en place et nécessite des adaptations informatiques de la part des courtiers, explique Emmanuel de Fournoux, directeur des activités de marché à l’Amafi. D’une part, nous recensons les nouveaux contrats, signés sous l’égide de la charte, à partir du 11 mai 2022. D’autre part, les anciens contrats de recherche sponsorisée peuvent se placer sous l’égide de la charte en s’adaptant aux nouvelles exigences ». Ce qui nécessite des changements pour les émetteurs, qui n’ont pas l’habitude de signer pour deux ans et de payer 50% de la recherche au début et le solde au bout d’un an. « Auparavant, la liberté contractuelle s’imposait, avec généralement des contrats d’un an », poursuit Emmanuel de Fournoux.

210 des 350 contrats suivent la charte

L’Amafi enregistre déjà 210 contrats, « essentiellement des anciens, sur les 350 existants en mars 2022 », se félicite Emmanuel de Fournoux. Ce dernier rappelle que si le contrat n’est pas sous l’égide de la charte et ne la respecte pas, « l’AMF pourrait considérer que ce n’est pas de l’analyse financière mais une communication marketing ». En 2021, 212 sociétés cotées, soit 32% de la cote parisienne, bénéficiaient d’une recherche sponsorisée, selon les chiffres de MIFIDVision.

Parmi les contrats dénombrés par l’Amafi, dix sont diffusables publiquement car ils concernent des recherches entièrement rémunérées par l’émetteur. Six sont réalisées par Kepler Cheuvreux sur les sociétés IDI, NHOA, Transition Evergreen, Reworld Media, TFF et Emova. Quatre émanent de BNP Paribas Exane et couvrent Assystem, Chargeurs, Française de l’Energie et Guerbet. Neuf sur dix sont des avenants à des anciens contrats, d’une durée d’un à trois ans. Cette recherche sponsorisée payée à 100% par l’émetteur reste sa propriété et est disponible gratuitement, sous réserve de la demander au bureau d’analyse. En revanche, l’analyse financée à la fois par l’émetteur et par un courtier, peut être vendue par ce dernier.

La charte n’est pas une priorité pour Middlenext

L’adoption de cette charte avait pris des mois, mettant au grand jour des dissensions entre les acteurs de la place. Notamment l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) et Middlenext qui ne l’ont pas signée. L’association d’émetteurs était notamment opposée à la signature d’un contrat sur deux ans, sans possibilité de rupture, avec paiement de la moitié du prix au départ. « Pourquoi s’engager sur deux ans avec un acompte de 50% et ne pas appliquer les contrats de droit commun ? Je trouve cette clause vexatoire et inappropriée », persiste Caroline Weber, directrice générale de Middlenext. « Nous comptons reprendre contact avec l’Af2i et Middlenext, précise Emmanuel de Fournoux. La charte prévoit une clause de revoyure a minima tous les deux ans. Par ailleurs, en contact avec la Sfaf, nous sommes en lien avec des bureaux de recherche autonomes, non membres de l’Amafi ».

Cette charte « ne nous semble pas la priorité, poursuit Caroline Weber. Le vrai sujet est celui de l’attrition de la cote avec la multiplication des contraintes réglementaires, et de la disparition des petits acteurs de l’écosystème. Par exemple, avec CSRD (la directive sur le reporting extra-financier, ndlr) les entreprises risquent de consacrer beaucoup d’énergie au reporting au lieu d’agir ». Pour sa part, l’Af2i n’a pas souhaité s’exprimer.

Une inspiration pour le Listing Act

L’Amafi se félicite du succès de cette charte, d’autant que la proposition de directive européenne dans le cadre du Listing Act reconnaît la recherche sponsorisée comme une véritable recherche en investissement, sous des conditions s’inspirant très largement du modèle français. « Nous sommes pour une harmonisation européenne, mais en raison des spécificités locales, nous préférons que chaque Etat adopte sa propre charte, respectant des guidelines fixées par la Commission européenne ou par l’Esma », précise Emmanuel de Fournoux. En revanche, le projet de relever le seuil du « rebundling » – regroupement des frais de recherche et d’exécution – de 1 milliard à 10 milliards d’euros de capitalisation « ne nous semble pas opérant, conclut Emmanuel de Fournoux. Nous ne voyons pas nos clients revenir à l’ancien modèle ».