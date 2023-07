Le nombre de défaillances d’entreprises dépasse celui d’avant-Covid

«Au terme de ce deuxième trimestre 2023, le référentiel d’avant-Covid vole en éclat», clame Thierry Millon, directeur des études d’Altares. De fait, le spécialiste de l’analyse de la donnée d’entreprise met en lumière une progression de 35% du volume de défaillances en France au deuxième trimestre par rapport à l’an dernier, à 13.266 procédures ouvertes précisément. Il s’agit, souligne Altares, du «plus lourd bilan de deuxième trimestre depuis 2016, bien au-delà des niveaux d’avant-crise».

Sur douze mois glissants à fin juin, le cap des 50.000 entreprises défaillantes est dépassé, «un seuil cette fois similaire à février 2020, juste avant la crise Covid». Le «bilan des trois mois d’été traditionnellement moins lourd du fait notamment des vacations judiciaires d’août» permet à Thierry Millon de considérer que la prévision d’Altares de 55.000 défauts sur l’ensemble de l’année 2023 «reste envisageable».

Détresse

Au titre du trimestre écoulé, le directeur des études relève que «des redressements judiciaires moins nombreux qu’avant Covid, mais des liquidations judiciaires bien plus fréquentes, illustrent la profonde détresse financière des entreprises qui font défaut actuellement». Le nombre de procédures de sauvegarde, à 431, bondit de 49,1%, «quasiment à son plus haut niveau historique», précise Altares.

Les procédures de redressement judiciaire, pourtant en hausse de 49% à 3.465, n’ont pas encore retrouvé les valeurs de 2019, quand celles de liquidation judiciaire directe gagnent 30% à 9.370, «un nombre proche de celui du deuxième trimestre 2016».

Altares indique dans ce contexte que le nombre d’emplois menacés d’élève à 55.700, un niveau inédit depuis 2014, sur fond d’augmentation du rythme de défaillances plus élevé sur un an au deuxième trimestre côté PME et ETI (+55%) que côté TPE (+33%). L’étude montre en outre que les très jeunes entreprises résistent, avec un recul de 5% du volume de défaillances (1.657 entreprises de moins de trois ans) : «les entreprises lancées à l’issue de la crise ont éclos dans l’adversité, avec des projets très préparés, solidement financés, et une appréhension de la crise passée», salue Thierry Millon.

Le BtoC sinistré

L’expert rappelle qu’en matière sectorielle, «les activités à destination des consommateurs sont les plus durement sinistrées : restauration rapide, alimentation générale, coiffure, réparation & vente de véhicules». 1.477 établissements de restauration ont défailli au cours du deuxième trimestre, un chiffre en hausse de 53%. Mais, note Altares, les activités BtoB sont également rattrapées par la vague. Dans l’industrie manufacturière par exemple, le nombre de chutes est au plus haut depuis cinq ans (515, +19%). C’est notamment le cas dans la fabrication de vêtements, de charpentes ou de mécanique industrielle.

L’analyse géographique, enfin, présente une météo des défaillances contrastée (voir la carte de France, ci-dessous). L’orage gronde ainsi en Ile-de-France (3.122, +42,6%), qui «résistait encore à l’issue du premier trimestre» selon Altares mais «enregistre désormais des niveaux de défaillances plus jamais observés depuis 2016».