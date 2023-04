Le H3C est appelé à sortir de sa zone de confort

La formation restreinte, organe de sanction du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), tenait audience ce jeudi 13 avril pour étudier les griefs du rapporteur général du régulateur concernant Christian Latouche, fondateur et dirigeant du groupe Fiducial. Il lui est reproché d’exercer des activités commerciales, directement ou par personnes interposées au sein de son groupe, incompatibles avec sa qualité de commissaire aux comptes, qu’il est depuis les années 70.

Fiducial, qui affiche un chiffre d’affaires voisin de 1,5 milliard d’euros pour 20.000 collaborateurs environ, affiche une large palette d’activités. Il se présente comme leader des services aux petites entreprises, services diversifiés, d’abord dans les prestations de sécurité ou de vente de fournitures et mobilier de bureau. Ou dans l’immobilier, la banque ou les médias. Et donc dans l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes, avec Fidaudit, qui gère quelque 600 mandats dont pour des entités d’intérêt public (EIP).

Le rapporteur général Thierry Ramonatxo a pointé que Christian Latouche détient la quasi-intégralité du capital de l’ensemble des sociétés du groupe, dont plus de 90% de Fidaudit. La pluridisciplinarité pose à ses yeux problème au regard de l’article L822-10 du Code de commerce.

Dans un avis en avril 2021, le H3C a souligné que le principe général d’incompatibilité d’activités commerciales pour un commissaire aux comptes posé par l’article L822-10 s’accompagnait bien d’exceptions. Dont celle pour un professionnel inscrit à l’ordre des experts-comptables d’exercer des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable.

Or, concernant le dossier Christian Latouche, ces activités sont bien loin d’être accessoires, tant en quantité qu’en qualité.

Radiation

Le rapporteur général a regretté que Christian Latouche ne souhaite pas régulariser sa situation et persiste dans l’organisation du groupe. Situation «qui ne peut pas perdurer», posant qui plus est un souci d’équité vis-à-vis des professionnels s’acquittant eux de leurs obligations. Trois sanctions sont dès lors proposées : radiation de la liste des commissaires aux comptes, sanction financière maximale prévue soit 250.000 euros et publication de la décision au-delà du site internet du H3C dans les colonnes d’un journal économique.

L’avocat de Christian Latouche, François Molinié, clame qu’on reproche aujourd’hui à son client ce qu’il n’a jamais caché depuis des décennies, à savoir sa vision de diversité des services aux petites entreprises. Christian Latouche ne conteste pas cela, il le revendique.

Mais l’avocat abat une autre carte : celle d’incompatibilité du droit français avec le droit européen. Le premier serait «contraire» au second. Il s’agirait selon la défense d’une question d’interprétation de la définition des activités accessoires. Il invoque l’article 25 dédié aux activités pluridisciplinaires au sein de la directive de décembre 2006 du Parlement et du Conseil européens relative aux services. Article demandant aux Etats membres de veiller à ce que «les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique», les professions réglementées notamment pouvant être soumis à de telles exigences afin de garantir leur indépendance et leur impartialité. Article posant selon François Molinié «le principe d’interdiction d’interdire par principe des activités pluridisciplinaires». «Nous soutenons que les griefs, sur la seule base légale de l’article L822-10 du Code de commerce, reviennent à poser une interdiction de principe d’activité sauf à être relativement très limitées. Une interdiction disproportionnée et injustifiée», plaide-t-il. La législation française présume les conflits d’intérêts, se désole-t-il. Or, les procédures du groupe Fiducial garantissent bien l’indépendance du commissaire aux comptes. «Il y a ici une notion européenne qui s’impose», selon Maître Molinié.

Conventionnalité

Qui demande donc un contrôle de conventionnalité, à savoir de conformité de l’article du Code de commerce français face à celui de la directive européenne. Ce contrôle implique de poser une question dite préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

«Rien n’interdit la formation restreinte de saisir la CJUE, mais nous avançons que le Code de commerce suffit ici à statuer», a fait valoir le rapporteur général, la directive, comme toute directive, laissant chaque à chaque Etat membre une marge de manœuvre de transposition. A titre accessoire, il est ainsi par exemple permis à un commissaire aux comptes de distribuer des logiciels de comptabilité.

Des affaires comparables ont déjà été ainsi jugées, la dernière en 2021, a indiqué Thierry Ramonatxo. Sans que soit posée cette question préjudicielle. Et, surtout, d’autres dossiers sont actuellement à l’instruction, a-t-il prévenu, le cas de Christian Latouche n’étant nullement isolé. Sans préjuger bien entendu de la décision de la formation restreinte, son président a reconnu que sa réflexion s’alimenter à la lumière de l’article 25 européen.

La décision de la formation restreinte du H3C a été mise en délibéré au 25 mai. L’organe de sanction pourrait poser la question préjudicielle à la CJUE. «Ce serait inédit de la part d’une autorité administrative de sanction», avance François Molinié. Ou la formation restreinte pourrait considérer que ce n’est pas nécessaire. Sachant que la CJUE ne jugera pas de la compatibilité franco-européenne mais uniquement de la validité de la seule réglementaire européenne. En tout état de cause, il est probable en cas de relaxe que le H3C par décision de sa présidente forme recours, auprès du Conseil d’Etat. Recours que ne devrait pas manquer de former la défense de Christian Latouche en cas de sanctions prononcées.