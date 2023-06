Le député Charles Rodwell en mission pour l’attractivité

La dernière étape du Tour de France cycliste passera le mois prochain par la première circonscription des Yvelines, celle du député Charles Rodwell. Qui s’autorisera peut-être à cette occasion une journée de répit dans son propre tour de France. Un tour baptisé La France sait faire ! engagé depuis plusieurs mois à la rencontre des industries stratégiques. Le député va sans doute changer de braquet dans ce périple après avoir reçu cette semaine un courrier de la Première ministre Elisabeth Borne le nommant parlementaire en mission auprès des ministres Bruno Le Maire et Olivier Becht. Cette mission rendra son rapport d’ici décembre prochain, assorti de propositions législatives et réglementaires.

Il s’agit d’aider à renforcer l’attractivité de la France afin d’en financer la relance industrielle. Relance qui est aux yeux du député «la mère de nos batailles». La mission doit permettre d’encourager, faciliter et accélérer l’implantation d’entreprises françaises, européennes et internationales servant les intérêts nationaux. «La France a retrouvé une part de son attractivité, mais il reste un long chemin à parcourir pour convaincre les investisseurs du monde entier de venir investir en France», plaide Charles Rodwell.

Chaînes de valeur

Il s’assigne trois objectifs. Dresser tout d’abord un premier bilan de la Team France Invest, fer de lance de l’attractivité de la France pour les investisseurs étrangers. Charles Rodwell entend réaliser une analyse comparative de l’accompagnement des investissements internationaux par nos voisins européens. Inscrire ensuite les atouts de chaque région au cœur de la politique d’attractivité, le député étant convaincu que «les solutions les plus audacieuses et les plus efficaces peuvent venir des élus locaux et de leurs collectivités, qui maîtrisent parfaitement les atouts de leur territoire». On retrouve bien sûr ici une vocation du tour de France du député franco-britannique, qui entend bien, comme les cyclistes, se rendre dans plusieurs pays européens afin de s’inspirer des meilleures pratiques.

Troisième objectif, «expérimenter la création d’une procédure accélérée» afin d’attirer «de manière plus offensive» les PME et les ETI les plus stratégiques et compléter et renforcer les chaînes de valeurs clés sur le territoire national. Car les succès rencontrés à ce titre auprès de grands groupes mondiaux doivent pouvoir être déclinés sur de plus petites entreprises venues du monde entier.

Membre de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée national et du comité de surveillance des investissements d’avenir (CSIA) chargé du suivi du Plan France 2030, Charles Rodwell a déjà publié en février dernier un rapport parlementaire consacré aux dispositifs de soutien à l’export et à l’attractivité.