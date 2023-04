Le Crédit Agricole d’Ile-de-France voit vert avec Carbometrix

Réjane Reibaud

Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers annoncent ouvrir leur fonds de dette privée à impact social créé en juin 2022 à la collecte de l’épargne salariale et l’épargne retraite pour les entreprises et les indépendants. Le fonds Sienna Obligations Impact Social ISR est géré par Sienna Gestion, société de gestion d’actifs issue du partenariat entre Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers. Il combine des obligations cotées ainsi que des actifs non cotés en s’appuyant sur Sienna Private Credit, autre société de gestion du groupe, spécialisée en dette.