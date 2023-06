Lamarck Group expérimente une solution blockchain pour le reporting extra-financier

Une plateforme gratuite pour accéder à des données et à des analyses sur la durabilité. Telle est la promesse de la solution blockchain que Lamarck Group, conseil en investissement durable, propose aux entreprises et aux financiers.

Grâce à la collaboration et à la transparence de la blockchain, l’outil Global Data Transparency (GDT) doit permettre aux participants de déposer leurs données extra-financières et de les enrichir au fur et à mesure des apports d’autres participants. De même, la technologie blockchain représente un gage de fiabilité des données valant certification, s’agissant d’une blockchain publique.

La plateforme veut inciter les entreprises de taille réduite à intermédiaire, non couvertes par les agences de notation, à élaborer un reporting extra-financier de qualité. «Par l’intermédiaire de grands donneurs d’ordres (banques, grands comptes), nous proposons aux TPE, PME et ETI un questionnaire aligné sur les standards internationaux comme les GRI (Global Reporting Initiative) qui sont utilisés par la réglementation européenne CSRD (Corporate Disclosure Reporting) mais filtrant les informations demandées, indique Thomas Boidot–Dorémieux, directeur du Lab Innovation de Lamarck Group. Ces entreprises PME ou ETI ne sont pas en mesure d’adopter tels quels les standards très élaborés qui font référence, mais elles doivent peu à peu prendre conscience des besoins en reporting sur la durabilité et adopter de bonnes pratiques. »

Fortes attentes

La plateforme pourra ainsi servir les besoins des grandes entreprises désormais tenues de s’informer sur la durabilité de leurs fournisseurs. De même, les banques et les gérants qui financent les entreprises sont intéressés par la plateforme en vue de répondre à leurs propres besoins de reporting.

«Le démonstrateur ou ‘minimum viable product’ (MVP) sera en ligne en septembre prochain et utilisé par un noyau dur d’utilisateurs – entreprises et acteurs financiers - qui y contribueront avec des données gratuites et publiques. Ensuite, nous introduirons des données publiques et payantes et des données soumises à autorisation», précise Thomas Boidot-Dorémieux. Le principe est de rémunérer les contributeurs à la plateforme avec un jeton (token) GDT et de les associer à la gouvernance. Le reporting sera complété progressivement aussi. «Les données de connaissance client (KYC) seront disponibles en fin 2024 ou début 2025, réclamant un travail de recherche en cryptographie sur infrastructure publique, compte tenu des exigences de sécurité», explique le responsable de la recherche.

Faible impact carbone

La solution utilise la blockchain Ethereum pour son faible impact carbone et pour sa forte communauté de développeurs qui conforte l’aspect collaboratif de la plate-forme. Ethereum servira à la gestion des token GDT, à l’échange de valeur entre contributeurs et consommateurs, à la gouvernance de l’écosystème et à la sécurisation des données. Le risque de pertes de données est traité avec l’utilisation de l’InterPlanetary File System (IPFS) qui propose une infrastructure de stockage de données totalement décentralisée et redondante. Lamarck, et d’autres participants du projet s’ils le souhaitent, pourront détenir leurs propres nœuds IPFS pour conserver une copie, mais globalement, le caractère décentralisé du stockage est une assurance de résilience du système, encore davantage que ce qui est proposé par des solutions type Cloud. IPFS fonctionnera de concert avec Ethereum pour valider les données enregistrées.