La vague des défaillances d’entreprises continue de gonfler

La Banque de France rapporte que la vague du nombre de défaillances d’entreprises dans le pays poursuit son ascension. Confirmant une nouvelle fois le rattrapage amorcé à l’automne 2021, ce volume atteint à fin juin sur douze mois glissants 48.673, contre 33.570 un an plus tôt, soit une progression de 45%. Ce volume reste encore cependant inférieur de 18% à sa moyenne prépandémique, de 59.342 (2010 à 2019).

Le nombre de défaillances a de fait fortement reculé à compter du début de la crise sanitaire, comme le rappelle la Banque de France, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l’état de cessation de paiements, puis aux mesures publiques de soutien en trésorerie permettant d’éviter cet état de cessation des paiements.

Toutes tailles

La Banque de France souligne que la poursuite de la normalisation constatée à fin juin touche l’ensemble des secteurs de l’économie, la hausse annuelle (par rapport à juin 2022) s’élevant jusqu’à 75,9% pour celui de l’hébergement et de la restauration. La hausse atteint 46,2% dans le secteur le plus touché en nombre d’entreprises, celui du commerce et de la réparation automobile (10.747).

Le mouvement à fin juin continue, en parallèle, de concerner, selon la Banque de France, toutes les tailles d’entreprises. L’ampleur en pourcentage de la hausse du nombre de défaillances augmente tout de même avec la taille : quand elle atteint 42,7% pour les microentreprises (à 44.874, soit 92% du total), elle est de 79% pour les très petites entreprises, de 77,8% pour les petites, de 85,4% pour les moyennes… et de 130,4% pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises. De ces deux dernières catégories, 53 membres ont été touchés sur un an à fin juin, contre 23 un an plus tôt.