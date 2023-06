La lutte contre l’inflation anime le marché des changes

Il y a essentiellement trois thématiques qui animent le marché des changes. La première, c’est la lutte contre l’inflation qui va se poursuivre, comme l’a par exemple indiqué le président de la Fed, J. Powell, cette semaine. La deuxième, c’est la très faible volatilité qui est en partie anormale au regard des nombreux facteurs de risque (récession technique en zone euro, risque de récession aux Etats-Unis, retour de l’inflation vers l’énergie etc.). La troisième, c’est le retour du carry trade – une stratégie qui vise à profiter des différentiels de taux. Les devises qui bénéficient d’un rendement élevé (en particulier les devises d’Europe centrale et orientale, d’Amérique latine et les devises matières premières) suscitent un intérêt croissant des investisseurs. On observe que les flux de capitaux se dirigent vers ces dernières depuis plusieurs mois. Par exemple, dans le cadre d’une gestion de son exposition aux devises, si un investisseur avait vendu en janvier la paire USD/MXN (dollar américain/peso mexicain) via un forward à six mois, il aurait un retour sur investissement de près de 16% aujourd’hui. Si le marché reste en l’état, avec une volatilité faible, il est probable que les stratégies de carry trade vont devenir la norme.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.