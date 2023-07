La dette mondiale d’entreprises à un sommet

Les entreprises du monde entier ont contracté quelque 456 milliards de dollars de nouvelles dettes en un an, portant leur encours total à un niveau inédit de 7.800 milliards. Un chiffre en hausse de 6,2% à taux de changes constants, selon le rapport annuel Janus Henderson Corporate Debt publié par le gestionnaire d’actifs anglo-américain. Le document scrute les chiffres des 933 entreprises non financières ou immobilières faisant partie des 1.200 plus grandes capitalisations boursières. Les chiffres étudiés sont ceux à la dernière date d’arrêté annuel des comptes (typiquement décembre ou mars) pour des résultats publiés jusqu’à fin mai dernier.

Le rapport précise qu’un cinquième environ de la hausse de cet encours de dette nette s’explique simplement par le fait que nombre d’entreprises ont rogné une partie de leurs liquidités excédentaires, à l’image de Meta ou Alphabet. Cette dernière, maison-mère de Google, reste l’entreprise la plus riche au monde en liquidités, avec un trésor de guerre de 84 milliards de dollars. La dette totale des entreprises dans le monde, excluant donc les soldes de trésorerie, ne progresse ainsi «que» de 3,0% à changes constants, soit environ la moitié du rythme moyen de la dernière décennie. L’entreprise américaine de télécommunications Verizon est devenue à 172 milliards de dollars la société financière la plus endettée.

Cash rich

Janus Henderson pointe que l’augmentation moyenne des bénéfices a permis de renforcer les capitaux propres, si bien que le niveau d’endettement mondial s’est maintenu à 49%. Il est de 42,7% en France. A l’horizon, le rapport table sur la poursuite du ralentissement de l’économie mondiale du fait de la hause des taux d’intérêt pesant sur la demande et les bénéfices. Dès lors, l’asset manager s’attend à une diminution de 1,9% sur l’année en cours de l’endettement net, à 7.650 milliards de dollars, repli qui serait de moindre ampleur que celui de la dette totale sur fond de poursuite de la réduction de la montagne de liquidités excédentaires de la part des entreprises cash rich.

A lire aussi:

Janus Henderson avance que «la hausse des taux d’intérêt a commencé à freiner la propension à emprunter». Elle n’a pour autant pas encore eu d’impact significatif sur la charge d’intérêt, nombre de grandes entreprises ayant recours à de la dette à taux fixe. «Seul un huitième environ des obligations sont refinancées chaque année», précise le rapport. Le montant consacré aux intérêts de la dette par les entreprises sous revue a ainsi augmenté de 5,3% sur l’exercice.

Janus Henderson n’oublie pas sa casquette de gestionnaire d’actifs pour souligner qu’avec un rendement moyen des obligations de bonne qualité passé de 1,7% en 2021 à 4,9% en mai, les investisseurs ont la possibilité d’obtenir des revenus plus élevés et de réaliser des plus-values lorsque les taux d’intérêt passeront d’un cycle haussier à un cycle baissier en 2024.