La confiance règne au sein des ETI

Le baromètre de la confiance des ETI de Grant Thornton (étude réalisée en mars par Opinionway auprès de 300 dirigeants d’entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 15 millions d’euros) reflète un regain de sérénité : après une chute en janvier, relève le cabinet d’audit et de conseil, 77% des dirigeants se disent confiants (72%) voire très confiants (5%) quant aux perspectives à six mois pour leur propre entreprise. Un chiffre en progression de 3 points par rapport à janvier et de 10 points par rapport à mars 2022. Grant Thornton avance que les dernières prévisions de croissance de la Banque de France, laissant à penser que la récession sera évitée en 2023, ne sont pas étrangères à cette ambiance.

Emploi

«La confiance des dirigeants pour leur entreprise progresse et les perspectives d’emploi sont au plus haut malgré des facteurs adverses (le climat social, l’inflation et la situation internationale)», pointe Robert Dambo, président de Grant Thornton France. Pas de doute à ses yeux, ce sentiment «est la preuve que nos ETI s’adaptent et font preuve d’agilité : ils accélèrent la transformation de leur entreprise en maintenant à un niveau élevé les embauches et les investissements notamment en cybersécurité».

A lire aussi:

Les risques liés à cette cybersécurité constituent de fait une préoccupation majeure pour 89% des dirigeants interrogés (45% «oui, tout à fait», 44% «oui, plutôt», sur un échantillon de 75 entreprises réalisant au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires). En toute cohérence, les entreprises agissent, 61% d’entre elles ont d’ores et déjà mis en place un plan de continuité en cas de cyberattaque et un tel plan est en cours de finalisation dans 27% des cas.