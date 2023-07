La BEI choisit Franfinance pour soutenir la transition énergétique

PF4EE, pour Private finance for energy efficiency, le bien nommé instrument financier opéré par la Banque européenne d’investissement (BEI) visant à améliorer l’accès des PME à des financements d’investissements favorisant l’efficacité énergétique. Bien nommé car le dispositif entend associer impulsion publique et courroie privée. En l’occurrence ici Franfinance. La filiale de la Société Générale et la BEI on de fait annoncé la signature d’un accord par lequel l’Union européenne fournit une garantie contre le risque de crédit. Franfinance souligne être l’un des tous premiers intermédiaires financiers à participer à ce PF4EE, au bénéfice final naturellement de «centaines d’entreprises françaises».

Franfinance est acteur du financement des entreprises dans les secteurs d’activité de l'équipement industriel, du transport, de la manutention et autres solutions de haute technologie. En pratique, le dispositif PF4EE «s’adresse à toutes les entreprises et collectivités locales françaises qui pourront en bénéficier via leurs fournisseurs, partenaires de Franfinance sous réserve d’éligibilité et de l’acceptation du financement par Franfinance». Sont notamment admissibles à un financement, précise encore Franfinance, «les équipements permettant un abaissement de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires et industriels tels que l’installation d’équipements de production de chaud et de froid plus économes en énergie». Tout comme «l’installation d’équipements de production d’énergie d’origine renouvelable telles que des centrales photovoltaïques ainsi que l’installation de bornes de recharge permettant le déploiement de la mobilité électrique».

La filiale de la Société Générale veut croire que grâce à cette garantie de la BEI elle «disposera d’un outil complémentaire pour offrir à ses clients des conditions financières attractives et une maturité longue, jusqu'à 15 ans, particulièrement adaptée à la durée et à la nature des investissements concernés». «En tant que banque du climat de l’Union européenne dédiée au financement de sa transition énergétique, nous nous félicitons de contribuer à faciliter les investissements des PME dans l’efficacité énergétique à travers cette opération commune avec Franfinance» a de son côté salué le vice-président de la BEI Ambroise Fayolle.