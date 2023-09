Ivalua poursuit son rêve américain

Ivalua, fintech française née en 2000 et développant une plateforme pour la gestion des dépenses et l’ensemble de la relation avec les fournisseurs, a séduit la NASPO. A savoir l’association nationale des responsables des achats des Etats aux Etats-Unis ou National association of State procurement officials. Les Etats peuvent ainsi désormais «bénéficier plus largement du programme d’achats coopératif de la NASPO», précise Ivalua.

Ce succès a été remporté à l’issue d’un appel d’offres concurrentiel initié par l’Etat du Maine en partenariat avec la NASPO. La solution Source-to-Pay sera utilisée dans l’ensemble des Etats américains, dans le District de Columbia et dans les territoires des Etats-Unis.

Efficacité

Ivalua n’en est pas à son coup d’essai outre-Atlantique. «Pour ce projet, nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de notre expérience précédente auprès de plusieurs organismes d’achat public très innovants aux États-Unis», note Dan Amzallag, le directeur des opérations de la fintech. A ses yeux, «nos solutions numériques peuvent révolutionner la façon dont les adhérents de la NASPO gèrent les appels d’offres. Elles permettent aussi de réduire les coûts transactionnels et d’optimiser l’efficacité sur tout le territoire américain».

A lire aussi:

Ivalua souligne que la NASPO est une organisation à but non lucratif qui s’engage à promouvoir les bonnes pratiques, la formation professionnelle, la recherche et les stratégies d’achat innovantes. L’association gère notamment un programme d’achat coopératif nommé NASP ValuePoint, qui met en place des appels d’offre et des contrats à l’intention des entités publiques, à des tarifs et conditions avantageux. Ivalua se félicite de pouvoir par le biais de NASPO ValuePoint accompagner ces initiatives de modernisation en mettant en place de nouveaux outils d’achat public.