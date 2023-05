Indigo gagne un cran de notation chez S&P

Indigo tient bien sa place dans la catégorie de notation investment grade. L’agence S&P Rating a relevé le 5 mai d’un cran, à BBB, la note du gestionnaire de parcs de stationnement.

S&P estime que le groupe «maintiendra une performance opérationnelle solide en 2023-24 grâce à une nouvelle croissance des volumes et des tarifs ainsi que la poursuite du focus stratégique sur les activités d’infrastructures (88% de l’Ebitda)», selon le communiqué de l’agence.

Politique financière prudente

Cette dernière souligne également la politique financière prudente d’Indigo, tant en termes de gestion de la dette nette que de la politique de dividendes. Le groupe pourra poursuivre son gros programme d’investissements tout en dégageant des cash-flows opérationnels (funds from operations, FFO, correspondant à l’Ebitda retraité des intérêts et impôts payés) de 11% à 12% de la dette. Le levier d’endettement (dette sur Ebtida) devrait demeurer autour de 6 fois sur la période 2023-25.

Indigo a dégagé 720 millions d’euros de revenus en 2022 et une marge d’Ebitda de 51%. Selon les projections communiquées par S&P, le chiffre d’affaires serait compris entre 810 et 860 millions cette année, pour un Ebitda de 370 à 400 millions. Le groupe affiche plus de 2 milliards d’euros de dette. Il est contrôlé par Crédit Agricole Assurances (47,8% du capital), le fonds Vauban Infrastructure Partners (33,4%) et le gestionnaire allemand MEAG (14,4%).

A lire aussi: