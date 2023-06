Inbonis Rating noue un partenariat avec La Banque Postale

Inbonis Rating, agence de notation crédit pour PME et ETI, et la banque de financement et d’investissement de La Banque Postale ont dévoilé la signature d’un partenariat destiné à renforcer la croissance de ces sociétés quand elles sont notées. Un accord venant formaliser une collaboration depuis deux ans entre les deux entités. Elles entendent ainsi unir leurs forces pour faciliter l’accès des PME et ETI de croissance aux Prêts participatifs relance (PPR).

Ce dispositif conçu par Bercy en 2021 permet aux PME et ETI attestant d’une notation de crédit d’au moins BB- d’accéder à un financement de très long terme, d’une maturité de 8 ans, avec une période de différé comprise entre 4 et 6 ans. Cela sans fournir de garanties et à un prix attractif malgré le contexte de hausse des taux d’intérêt.

Vertueux

Les PPR comptent encore une enveloppe de 9 milliards d’euros jusqu’en fin d’année.

La notation étant donc un critère d’éligibilité pour en bénéficier, Inbonis Rating a été choisie par La Banque Postale pour établir la qualité de crédit des entreprises candidates. Ce partenariat vise à permettre aux PME et ETI «d’accéder plus rapidement aux PPR, véritables accélérateurs de développement», souligne Alberto Sanchez Navalpotro, directeur général de l’agence de notation. Serge Bayard, directeur général adjoint de la BFI de La Banque Postale, pointe de son côté le caractère de «financement de très long terme vertueux» des PPR «dans un contexte d’incertitude». Il salue dans ce cadre les «vertus de la notation comme outil indispensable de pilotage pour les PME et ETI».