GCC signe un financement senior à impact

Acteur de la construction et de la promotion immobilière, avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 2022, GCC a indiqué avoir confirmé ses ambitions RSE en mettant en place un financement senior à impact. Cela à l’occasion de son quatrième LBO réunissant 150 dirigeants (issu d’un spin off du groupe Entreprise Industrielle, GCC a été repris par ses cadres dirigeants en 2000). Le groupe, qui compte au rang d’actionnaires financiers minoritaires BNP Paribas Développement, Esfin Gestion, BTP Capital Investissement et Bpifrance, précise avoir en complément du financement senior conclu un prêt vert avec cette dernière.

Les conditions du financement senior, dont le montant reste confidentiel, sont liées à l’atteinte d’objectifs sociaux et environnementaux au cours des cinq prochaines années. En l’occurrence, en alignement avec les douze engagements au niveau du groupe (regroupés en quatre domaines : proposition systématique de solutions innovantes, durables et utiles co-construites localement, préservation de la sécurité de tous et mise en place de conditions de travail favorisant le partage de la valeur et l’entrepreneuriat, réduction de l’empreinte environnementale directe et indirecte et préservation de la biodiversité, et maintien d’un niveau d’excellence de la satisfaction client, de la gouvernance, et de l’éthique), la marge de financement pourra être réduite ou augmentée en fonction de trois indicateurs : amélioration du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt, diminution des émissions de gaz à effet de serre, et augmentation de la part du personnel encadrant formé aux enjeux environnementaux et à la stratégie de développement durable et RSE. La performance sur ces indicateurs sera publiée et auditée par un organisme tiers indépendant, le cabinet de Saint Front, lors de la revue annuelle de la déclaration de performance extra-financière.

GCC souligne être accompagné pour ce financement senior par un large syndicat bancaire, composé de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France ainsi que celle de Rhône-Alpes, la Banque Populaire Rives de Paris, la Société Générale, BNP Paribas, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Ile de France, Arkéa Banque des Entreprises et Institutionnels, la Banque CIC Ouest et la Banque Européenne du Crédit Mutuel. La Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile-de-France est agent du financement et des sûretés, et la Société Générale coordinateur ESG.