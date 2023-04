Gare au risque d’effet domino sur les défaillances

«Les indicateurs sont clairs : de plus en plus de grandes entreprises font défaillance, et il faudra être vigilant quant au risque d’effet domino», entendez de propagation de l’onde à l’ensemble des entreprises, prévient Maxime Lemerle, responsable des recherches défaillances chez Allianz Trade. De fait, l’assureur-crédit a recensé 89 chutes de grandes entreprises (dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’euros) au cours du premier trimestre 2023 dans le monde. Soit une hausse sensible de 20 cas ou 30% par rapport au premier trimestre 2022. «Les niveaux d’avant-Covid sont donc dépassés de +5%», pointe Maxime Lemerle, en référence à la moyenne trimestrielle de 85 défaillances observée entre 2017 et 2019.

«Un autre facteur pourrait s’avérer inquiétant si la dynamique se prolongeait», selon Allianz Trade : le chiffre d’affaires cumulé des entreprises faisant défaillance est également en nette hausse, de 63%, passant de 44,6 à 72,6 milliards d’euros. Ainsi, le chiffre d’affaires moyen des sociétés concernées bondit de 26% à 816 millions d’euros.

Trois secteurs sont particulièrement touchés : la distribution (16 cas au premier trimestre 2023), la construction (13 cas) et les services (7 cas).

Stabilité chinoise

Géographiquement, «toutes les zones sont affectées, à l’exception de l’Europe centrale et orientale», constate Allianz Trade. C’est l’Europe occidentale qui affiche la plus forte affluence avec 40 cas, suivie de l’Asie Pacifique (21 cas) et de l’Amérique du Nord (18 cas). Plus précisément en Europe, l’Italie est le pays le plus affecté (passant de 4 à 16 défaillances), du fait de l’environnement économique mais également de l’instauration «d’un nouveau cadre légal depuis mi-2022» comme le souligne Maxime Lemerle. En France, «le soutien public (n’est) certainement pas étranger» à la hausse d’une moindre ampleur du nombre de défaillance, de 2 à 5 cas.

L’étude d’Allianz Trade pointe le cas chinois. Le nombre de grandes défaillances n’y a pas varié sur un an au premier trimestre 2023, à 6 cas, sur fond bénéfique de réouverture de l’économie, même si certains secteurs comme l’immobilier continuent de souffrir.