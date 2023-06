Fidlease et CF Bail s’unissent dans le financement de biens industriels

Nantes et Lyon comme camps de base historiques, aux côtés déjà aujourd’hui de Lille, en attendant prochainement Paris, Bordeaux et Aix-en-Provence, avec l’objectif d’étendre au-delà son maillage du territoire national. Tel est bien l’un des enjeux mis en avant par le lyonnais Fidlease et le nantais CF Bail à l’annonce de leur union. Opération destinée à créer le numéro un français du financement de biens industriels. Le nouvel ensemble se targue déjà d’une place «dans le top 3 français» de ce marché, avec une production consolidée de 120 millions d’euros en 2023 qu’il entend porter à plus de 200 millions d’ici trois ans, «en s’appuyant sur une croissance organique dynamique et sur d’éventuelles opportunités de croissance externe». Albarest Partners, le fonds actionnaire majoritaire de Fidlease depuis l’an dernier à l’occasion d’un MBO (management buy-out) «est à nos côtés pour nous accompagner dans une ambition partagée» note Jérôme de La Chapelle, président fondateur de CF Bail et co-directeur général du nouveau groupe.

Le dirigeant précise que les deux acteurs le devançant aujourd’hui en termes de production «financent majoritairement des installations technologiques, quand nous sommes dédiés à l’équipement industriel de production, dans tout secteur, du transport aux machines-outils, des travaux publics à l’environnement». «Nous sommes une société à impact car nous aidons nos clients français à produire en France», pointe Jérôme de La Chapelle.

Taille critique

Qui indique que le nouveau groupe réalise «moins de 10%» de sa production en tant que pur courtier de location financière ou crédit-bail sur contrat d’établissement financier par le biais de quatorze conventions de partenariat. Cette part restreinte voisine de 10% n’a pas vocation à grandir, selon le nouveau co-directeur général, «nous créons davantage de valeur» avec le troisième pilier, celui du financement avec «notre propre contrat, dont la gestion est assurée par un partenaire financier». Albarest Partners «pourra ainsi aussi nous aider à grandir, par le biais de son autre filiale Vectura Finance spécialiste de la cession temporaire et partielle d’actifs qui donc lève de la dette et porte le risque», précise Jérôme de La Chapelle. «Dans notre écosystème, il est nécessaire de se concentrer pour atteindre une taille critique», plaide-t-il. Le groupe mise sur les synergies pour renforcer sa capacité à mutualiser et externaliser les solutions de financement pour accompagner ses clients, qu’ils soient PME, ETI, grands groupes et collectivités. Pas de doute pour Laurent Corsini, Président de Fidlease et président du nouveau groupe, «la compétitivité des entreprises industrielles dépend directement de la performance de leurs équipements, nous sommes en mesure de les accompagner dans le financement de leurs matériels tout en leur permettant de les mettre à jour régulièrement».

Jérôme de La Chapelle estime que «les planètes s’alignent pour notre activité, quand les liquidités ne sont plus si abondantes, que les banques sont toujours plus contraintes, nos clients doivent trouver des solutions de financement alternatif, nous les aidons à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier». Le nouvel équipage, «financeur de l’économie réelle, participera également à la réindustrialisation et à la décarbonation de la France en accompagnant les investissements des entreprises dans des biens industriels plus performants et plus vertueux», promet enfin Guénolé Geffroy, directeur général de CF Bail et co-directeur général du nouveau groupe.