Facture électronique - Un quart des entreprises pourraient être en retard

Generix, éditeur de solutions collaboratives pour l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement, a dévoilé les résultats de son quatrième baromètre dédié à la mise en conformité à la prochaine réforme de la facturation électronique. L’enquête a été menée par Markess auprès de 200 décideurs de grandes entreprises et ETI des secteurs de la distribution de détail du transport et de la logistique, des services et de l’industrie.

Generix pointe qu’une majorité des répondants se disent confiants quant à leur respect des échéances, 73%, 5 points de mieux que l’an passé, considérant pouvoir être certainement ou probablement prêts pour la première d’entre elles au 1er juillet 2024. Date à laquelle toutes les entreprises soumises à la TVA devront être capables de recevoir une facture électronique et les grandes entreprises d’en émettre. Rappelons qu’une facture électronique est un ensemble de données structurées nativement numériques, définition que ne respecte nullement un document pdf transmis par courrier électronique. Mais cette part en croissance de 73% a son revers : plus d’un quart des entreprises interrogées estiment qu’elles ne seront pas au rendez-vous de la conformité au 1ᵉʳ juillet prochain. Soit désormais dans moins d’un an. Le délai estimé de mise en œuvre en interne de ce projet est pourtant en repli : pour près de deux tiers des entreprises (65%), le projet durera neuf mois ou moins, quand elles étaient l’an dernier une majorité (54%) à tabler sur une durée de plus de neuf mois. Le baromètre relève que plus de la moitié des entreprises en sont dans les premières phases de mise en conformité et qu’un quart n’a pas même encore démarré l’étape cruciale de l’état des lieux. L’ensemble du projet aura naturellement un coût variable en fonction de l’entreprise, 37% l’estimant à moins de 500.000 euros et 36% à plus d’un million dont 6% à plus de 10 millions.

Plateforme de dématérialisation partenaire

Pour ce chantier d’envergure, 78% des entreprises, 21 points de plus qu’en 2022, prévoient d’avoir recours à une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP), voie de recours optionnel dans un futur monde de la facture où il ne sera plus possible de transmettre directement cette dernière d’un fournisseur à un client. Generix rappelle avoir déposé un dossier de demande d’immatriculation en tant que PDP. Pour, selon son product marketing director Christophe Viry pouvoir se «positionner comme un partenaire de confiance afin d’informer les entreprises le mieux possible sur cette réforme aussi complexe que structurante». «Notre objectif est de nous positionner en tant que PDP étendue, proposant des services à valeur ajoutée pour faire d’une contrainte règlementaire, une opportunité de transformation», plaide le dirigeant.

Un vœu qui colle parfaitement aux espoirs des entreprises interrogées dans le cadre du baromètre, 96% d’entre elles voyant dans la réforme de la facture électronique une opportunité de transformation numérique de la direction financière. Passant par une meilleure traçabilité des échanges et des actions (citée par 53% des répondants), une amélioration de la qualité des données échangées (52%) ou une réduction des délais de paiement (49%).