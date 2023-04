EthiFinance fait le jour sur les controverses

Quand la pisciculture fait surface dans le cadre de la notation environnementale, sociale et de gouvernance, autrement dit ESG. En l’occurrence par le biais du règlement à l’amiable d’un procès pour pratiques anticoncurrentielles aux Etats-Unis de plusieurs producteurs de saumon norvégien. Parmi lesquels Grieg Seafood, SalMar et Leroy Seafood. Un exemple des sujets de controverse que débusque EthiFinance ESG Ratings (ex Gaïa Research) dans le cadre de sa notation ESG. L’agence met à jour chaque trimestre les notes ESG des émetteurs d’après le suivi des controverses - soit l’information négative, les rumeurs circulants sur les entreprises suite à des incidents liés aux facteurs ESG - pour 2300 émetteurs européens.

«Le suivi des controverses est clé dans l’analyse de la performance ESG des entreprises», fait valoir l’agence. L’identification des controverses peut intervenir comme un malus de points sur le score ESG global, précise l’agence : ainsi, « les entreprises les plus controversées subissent une pénalité pouvant aller jusqu’à 20 points sur 100». La méthodologie d’EthiFinance ESG Ratings «repose sur les technologies de machine learning et de NLP (traitement du langage naturel), complétées par une étude qualitative de ses analystes». Car on ne peut pas laisser la main aux seules machines, quel que soit leur pouvoir d’enquête. L’expertise d’Ethifinance s’est renforcée suite au partenariat noué avec Sesamm, spécialiste des données alternatives et de l’intelligence artificielle pour l’investissement, en décembre 2021. En décembre dernier, les deux entreprises ont lancé une solution de suivi des controverses dans les PME et les ETI, Ethimonitor.

L’agence précise que l’analyse tient compte de la taille des entreprises comme des normes internationales telles celles édictées par l’Organisation des nations Unies (ONU), l’Organisation internationale du travail (OIT) ou l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Obsolescence

EthiFinance ESG Ratings procède à une mise à jour trimestrielle de l’impact de la note controverse sur le score ESG global. Au titre du trimestre écoulé, 149 controverses concernant 118 sociétés ont été mises au jour. Ce qui a conduit à l’évolution des notes ESG de 38 des 1.134 entreprises étudiées par l’agence en décembre dernier. Les scores de controverse de 17 entreprises ont augmenté, c’est-à-dire ont été dégradés, tandis que 21 entreprises sont devenues moins exposées, notamment précise l’agence «en raison de l’obsolescence de leurs controverses».

La gouvernance, comme dans le cas des éleveurs de saumon norvégien, a été le sujet principal de 39% des controverses identifiées, passant donc par des pratiques anti-concurrentielles, ou la corruption. La thématique sociale domine le panorama avec 54% des controverses, au premier rang desquelles des accusations de pratiques commerciales ou publicitaires abusives. L’agence cite l’ouverture d’une enquête contre TotalEnergies en France pour écoblanchiment. Enfin, 7% seulement des controverses ont trait aux sujets environnementaux. A l’image des suspicions de pollution par marée noire touchant l’énergéticien espagnol Repsol poursuivi au Pérou.