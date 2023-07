Egis franchit le pas du financement à impact

«Une étape cruciale dans l’histoire d’Egis», tel est le sentiment affiché par Olivier Gouirand, directeur finance et stratégie de l’acteur du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité à l’occasion de l’annonce de la signature d’un crédit syndiqué incluant des critères de développement durable. Crédit consenti dans le cadre du financement de l’acquisition du nord-américain McIntosh Perry. Une étape importante car le fait de lier ambitions durables et financement est une première pour Egis. «Il est primordial pour nous de mettre en cohérence notre politique de financement, nos opérations d’acquisition, notre stratégie de développement et notre raison d’être», souligne Olivier Gouirand. Le groupe, dont Tikehau Capital est le principal actionnaire, à 40%, ne donne aucun chiffre concernant le nouveau crédit, ni son montant ni ses conditions financières.

Egis se veut concepteur et exploitant d’infrastructures et de bâtiments durables atténuant le changement climatique, en intégrant des critères ESG dans plusieurs de ses processus de décision opérationnelle et stratégique. La marge du présent nouveau crédit syndiqué est indexée sur le respect d’objectifs annuels, les indicateurs clés de performance ou KPI (Key performance indicators) reflétant son engagement en faveur de la neutralité carbone, qui revêt deux dimensions. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout d’abord, avec eux indicateurs, soumis à l’approbation de l’initiative Science based targets (SBTi), lié pour le premier à la proportion du chiffre d’affaires couvert par la mesure d’empreinte carbone et pour le second à la réduction de cette empreinte avec engagement d’atteindre la neutralité carbone Net Zéro d’ici à 2050. Seconde dimension des KPI, la hausse de la part des projets éco-conçus. Avec ici encore deux indicateurs, liés à la part des ingénieurs formés à l’approche d’éco-conception Act4ecodesign et à la part de projets éco-conçus. Egis pointe que l’éco-conception est «de loin le levier d’action le plus important du groupe, dans la mesure où il permet à ses clients d’investir concrètement dans la transition énergétique». Egis vise à mener tous ses projets en adoptant une approche d’éco-conception d’ici 2030.

Banques françaises

Le groupe précise que ces KPI ont été examinés par ISS ESG, qui a confirmé leur alignement sur les principes des obligations liées à la durabilité, tels qu’administrés et publiés par l’International Capital Markets Association (ICMA) en 2020 et par la Loan Market Association (LMA) en 2022.

De quoi, selon Olivier Gouirand, «apporte(r) un nouveau témoignage de notre responsabilité sociale d’entreprise : dans un secteur de l’ingénierie en pleine mutation, Egis se positionne comme un acteur en avance dans l’application des critères ESG à ses activités économiques».

Le financement a été souscrit par un pool de banques françaises : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, et la Société Générale en tant que mandated lead arrangers et bookrunners ; la Banque Européenne du Crédit Mutuel, Banque Palatine, Bred, Caisse d’Epargne IDF et La Banque Postale comme mandated lead arrangers. Natixis a également occupé le rôle de coordinateur ESG.