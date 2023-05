Diot-Siaci se renforce à l’international

Le spécialiste du conseil et du courtage en assurances d’entreprises veut amplifier sa présence sur le continent africain. Pour ce faire, il s’allie au fond d’investissement Amethis, un des principaux fonds d’investissement dédié à l’Afrique.

Réseau ramifié

Amethis et Diot-Siaci annoncent l’acquisition d’une participation dans Groupe ASK Gras Savoye, leader du secteur de l’assurance en Afrique avec une présence dans douze pays du continent et une place de numéro un au Maroc. La famille Smirès, actionnaire actuel du groupe, reste au capital. Le groupe compte plus de 550 experts des risques d’entreprises et des assurances de personnes, et atteint près de 300 millions d’euros de primes. Diot-Siaci compte contribuer au développement de l’entreprise en Afrique, un territoire clé pour ses clients. Il confirme ainsi sa stratégique de croissance et de maillage géographique international avec une présence également en Asie et au Moyen-Orient. Au total, il compte près de 5000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2022. Son allié à cet effet, le fonds Amethis - lui-même fondé par le Groupe Edmond de Rothschild – apporte son expertise spécifique sur l’Afrique, via des implantations à Abidjan, Casablanca, Nairobi et au Caire.