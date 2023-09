Deux banques centrales prennent à revers le marché des changes

La Banque nationale suisse (BNS), tout d’abord, a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 1,75% alors que le consensus tablait sur une hausse de 25 points de base, en ligne avec la toute récente hausse du loyer de l’argent opérée en zone euro.

Traditionnellement, la politique monétaire de la BNS suit de près celle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Ce n’est pas le cas cette fois-ci. En résulte une augmentation du différentiel de taux entre la zone euro et la Suisse à un point haut historique de 275 points de base. C’est énorme. Jusqu’à présent, la hausse du franc suisse reposait en grande partie sur les anticipations que la BNS allait durcir sa politique monétaire plus longtemps que la BCE, du fait d’un retard au démarrage. Il semble que ce soit désormais peu probable.

Soutien théorique à l’euro

Nous ne serions pas surpris d’observer dans les séances et les semaines à venir un débouclage des positions acheteuses sur le franc suisse. Ce qui pourrait, en théorie, soutenir l’euro. D’où le fait que nous sommes désormais positionnés à l’achat sur la paire.

La Banque d’Angleterre a également surpris le marché en n’augmentant pas son taux directeur. Néanmoins, nous doutons que cela exerce une réelle influence sur la livre sterling qui, depuis le référendum de 2016, affiche une impressionnante résilience face à l’euro. Nous restons positionnés à la vente sur la paire EUR/GBP.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs.

A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

