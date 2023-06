Crédit Agricole Leasing & Factoring a mis un pied dans les agences Caixa Geral

Le Crédit Agricole a dévoilé un accord avec Caixa Geral de Depositos (CGD). Le réseau français de la banque portugaise, fort de 48 agences réparties sur l’ensemble du territoire, commercialise depuis juin 2022 les produits de Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) en crédit-bail et location financière, via le canal non bancaire, sous la marque Lixxbail, et depuis janvier 2023 ses produits d’affacturage sous la marque Eurofactor.

Le groupe bancaire français propose à ce titre un accompagnement quotidien du réseau commercial de CGD dans toute la France, ainsi que l’outil déporté MyLixxnet lui permettant d’être autonome dans la prise de décision sur les dossiers au sein de chaque agence. CGD peut ainsi évaluer les dossiers et proposer la signature électronique à ses clients en France, se félicite le Crédit Agricole. Directrice générale adjointe de Caixa Geral de Depositos France, Cristina Antunes estime que son groupe peut ainsi «compléter son offre de financement auprès des professionnels en France avec des produits efficaces et simples de mise en œuvre».

Liens franco-portugais

«Cette collaboration entre CGD et CAL&F ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises françaises en matière de financement et d’acquisition d’actifs, renforçant aussi les liens économiques entre le Portugal et la France», salue de son côté José Pacheco, general manager Espagne et Portugal de CAL&F. Dont le directeur général Hervé Varillon promet que «d’autres entités spécialisées du groupe Crédit Agricole pourront s’associer à ce partenariat pour enrichir les services apportés».