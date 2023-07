Consolidation en vue sur l’euro contre dollar

Le compte-rendu de la dernière réunion du FOMC a confirmé le positionnement très hawkish de la Fed (en faveur d’un durcissement monétaire prolongé). Ce n’était en rien une surprise. C’est pourquoi le marché des changes a finalement peu réagi à l’annonce.

Perspective stable

A court terme, nous sommes neutres sur l’EUR/USD. Que ce soient l’analyse technique ou l’analyse fondamentale, tout plaide pour une phase de consolidation entre 1,08 et 1,10. Contrairement à l’été dernier, période pendant laquelle la volatilité de l’euro était très accentuée, il est probable que les prochaines semaines soient plutôt calmes pour la devise européenne.

La devise chinoise sous contrôle

On constate également que les autorités chinoises continuent d’intervenir pour limiter la dépréciation du CNY face au dollar américain. La volonté n’est clairement pas d’inverser la tendance baissière de fond du CNY mais plutôt de favoriser une appréciation plus lente et plus contrôlée. Là encore, ce n’est en rien surprenant. Pékin a pour habitude d’intervenir sur le marché des changes onshore et offshore afin de faire du micro-management de sa devise. Cela ne remet pas en cause la stratégie d’avoir une monnaie comparativement faible pour stimuler les exportations et donc la croissance économique.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

