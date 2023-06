Coface veut aider les «credit managers» de bout en bout

Alyx, fidèle compagnon des credit managers au quotidien. C’est ce qu’espère Coface, qui a ainsi baptisé sa nouvelle plateforme au service des responsables de la gestion du risque client chez ses assurés. Un outil développé avec l’éditeur de logiciels CreditDevice, spécialiste du risque de crédit commercial, et destiné à accompagner les credit managers «de bout en bout, leur épargnant de passer d’outil en outil avec des ruptures de charge», promet Brice Tariel, directeur de l’innovation de Coface (photo). «Nous avons souhaité aller au-delà de notre outil actuel de gestion d’assurance-crédit Cofanet, en proposant une plateforme connectée à la comptabilité de nos clients assurés et intégrant les données et services nécessaires à la gestion du risque de crédit au jour le jour comme la gestion de leurs sinistres», précise-t-il.

Brice Tariel, directeur de l’innovation de Coface -

Alyx s’adressera aux entreprises assurées-crédit chez Coface uniquement. «Mais la plateforme permettra aux risk managers de suivre tous leurs acheteurs, y compris ceux pour lesquels il fixe des limites discrétionnaires», indique Brice Tariel, grâce à la connexion avec Coface et aux principaux fournisseurs externes de données financières via des API ou connecteurs digitaux. Sans oublier que la plateforme intégrera les paramètres des contrats d’assurance, tels les délais à respecter avant de signaler un sinistre, d’où, selon Coface, une gestion automatisée et sécurisée. Alyx doit offrir une vision claire des risques, passant par des alertes sur les encours à surveiller et les échéances à venir.

Mid-market

L’assureur-crédit ne communique pas sur un objectif d’utilisation, mais vise selon son directeur de l’innovation «des entreprises au chiffre d’affaires de 20 à quelques centaines de millions», qualifiées de «mid-market». Des clients «sophistiqués, mais n’ayant qu’un seul assureur-crédit, c’est bien à eux qu’Alyx pourra le plus apporter, les plus gros sont déjà ceinture noire de credit management».

La première étape de déploiement géographique concerne la France et l’Allemagne, «deux marchés majeurs pour Coface», note Brice Tariel, ainsi que le Danemark et la Norvège, «deux pays nordiques à la pointe de la digitalisation». Mais Alyx a bien vocation à étendre son empreinte.

Le coût d’utilisation d’Alyx sera modéré selon Brice Tariel, en absolu, mais surtout en relatif «par rapport au retour sur investissement qui pourra être conséquent pour nos assurés».