Cartan Trade fourmille d’idées pour faire son trou

Après un peu plus d’un an seulement d’exercice, son lancement datant de début 2022, Cartan Trade sonne l’heure du bilan. Pour parler d’horizon. Même s’il est encore un peu tôt pour que l’objectif confirmé de devenir en cinq ans le 4e acteur de l’assurance-crédit, tant en France qu’en Europe, «ne se matérialise dans les chiffres» comme le reconnaît son président Eric Lenoir, «nous sommes déjà perçus comme tel» par nombre de partenaires et d’assurés, plaide-t-il. Rappelons que Cartan Trade - qui techniquement n’est pas assureur-crédit mais, selon son statut de Managing general agent (MGA), reçoit une délégation de souscription de la part de Scor (son principal actionnaire à 48%) - est né de la volonté de bousculer l’oligopole du secteur (dominé par le trio Allianz Trade, Atradius et Coface). De fait, assure son président, «9 de nos clients sur 10 sont de nouveaux clients de l’assurance-crédit ou qui y reviennent après en avoir été déçus». Un chiffre qui «valide note hypothèse de départ que nous pouvons apporter de la capacité supplémentaire à un marché qui en a bien besoin, nous ne prenons pas une activité existante aux acteurs traditionnels».

Cartan Trade ne communique pas son niveau de chiffre d’affaires, qui pourrait tripler cette année, et se flatte selon Eric Lenoir d’un «très bon» taux de sinistralité depuis sa création, gage d’une croissance maîtrisée. Le montant des garanties accordées s’élève aujourd’hui à 1,5 milliard d’euros, «il atteint 4 milliards en tenant compte de toutes les propositions faites au marché mais non encore signées», précise Alice de Brem, la directrice distribution et marketing Europe de Cartan Trade.

Et après la France bien entendu mais aussi déjà le Benelux, l’Italie et le Royaume-Uni en 2022, Cartan Trade entend bien poursuivre sa course internationale, avec en ligne de mire pour 2024 l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse. L’effectif total de Cartant Trade pourrait déjà doubler cette année à une quarantaine de collaborateurs.

Casser les codes

La jeune pousse souhaite continuer selon Alice de Brem «de réduire le nombre et l’intensité des points de mécontentement face à l’assurance-crédit, grâce à une offre innovante». La société a déjà prévu des lancements de produits pour compléter sa palette et continuer de «casser les codes de l’assurance-crédit», promet Eric Lenoir. En l’occurrence avec les produits Unlock-Roots et Unlock-Free. Toujours donc dans l’idée de libérer le potentiel d’échanges commerciaux.

Unlock-Roots sera lancé dans les prochaines semaines, à destination plus particulièrement des petites entreprises. «3 ou 4% seulement des très petites, les TPE, sont équipées en assurance-crédit, par manque de prise de conscience, nous devons leur simplifier le chemin», selon Alice de Brem. «Nous aurons des actions de distribution directe mais misons aussi sur les partenariats, avec des courtiers digitaux, des plateformes de credit management, ou des banques», prévient la dirigeante. «C’est bien aussi dans l’intérêt de ces dernières que les assurés sécurisent leur poste client, ajoute Eric Lenoir. Notre actionnaire Bpifrance est très intéressé».

Unlock-Free, dont le lancement est attendu cette année à destination d’assurés au chiffre d’affaires compris en 50 et 150 millions d’euros, a pour vocation de couvrir tous les risques … sauf les pires en réalité. Chaque mois Cartan Trade analysera les créances commerciales de l’assuré, attribuant à chacun de ses clients une note de A à F. A chaque lettre son taux de prime convenu en amont. «Les garanties ne bougent pas, leur coût oui, cela ôte le point majeur de friction des réductions voire de coupures de garantie», avance Alice de Brem. Les acheteurs notés F sont tout de même exclus de la garantie.