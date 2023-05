Carrefour émet des obligations durables

Carrefour se finance un peu plus vert. Le distributeur a placé mardi 500 millions d’euros d’obligations durables (sustainability-linked bonds, SLB), dont la rémunération est liée à des objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du groupe.

Mené par Goldman Sachs et HSBC avec l’appui de Natixis et SG CIB, le placement a suscité 1,9 milliard d’euros d’ordre. Les titres de maturité octobre 2030 ont été proposés à une marge de 115 points de base au-dessus des mid-swaps en matinée, une indication de prix resserrée à 90 pb puis 85 pb dans la journée. L’émission était notée BBB chez S&P.

Surcoût de 25 points de base

Les obligations verront leur coupon se renchérir de 25 pb à partir d’octobre 2028, si au moins l’un des deux critères fixés dans la documentation n’est pas respecté. Le premier prévoit une réduction de 39,5% des émissions de scope 1 et 2 au 31 décembre 2027 par rapport à 2019. Le second vise une baisse de 5 mégatonnes des émissions de scope 3, liées aux achats de biens et de services de Carrefour, sur la même période.

Le distributeur a publié le 25 avril un chiffre d’affaires supérieur aux attentes au premier trimestre, soutenu par l’inflation des prix des produits alimentaires et des gains de parts de marché. Il a confirmé ses objectifs pour l’année en cours, à savoir une croissance de l’excédent brut d’exploitation (Ebitda), du résultat opérationnel courant et du cash-flow libre net par rapport à 2022.