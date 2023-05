Bpifrance en mode porte-à-porte

Les équipes locales de Bpifrance ne sont pas proches de poser leur bâton de pèlerin. Leur directeur Nicolas Dufourcq leur a assigné un objectif ambitieux dans le cadre du Plan d’actions Industrie Verte porté par le gouvernement : «accélérer la transition énergétique et écologique des entreprises par un porte-à-porte de masse que nous nous engageons à effectuer sur les cinq prochaines années auprès de 20.000 entreprises de toutes tailles, tous secteurs d’activité et sur tout le territoire». Rien de moins.

La banque publique souhaite ainsi doubler le nombre d’entreprises accompagnées chaque année dans l’élaboration et le déploiement de leur feuille de route de transition énergétique et environnementale. Car en complément des produits de financement, les dirigeants de PME et ETI ont naturellement besoin d’être accompagnés. Par le biais de dispositifs ayant l’ambition de répondre à des problématiques très opérationnelles pour les entreprises. «Face à l’emballement climatique, nous avons construit une boite à outils adaptée aux besoins des entreprises», se flatte Nicolas Dufourcq.

Boite à outils bien équipée en financements, selon Bpifrance. Qui pointe qu’à travers des nouveaux dispositifs mis en place dans le cadre du Plan d’actions Industrie Verte, ce sont 2,3 milliards d’euros de prêts directs ou de garanties (dont le nouveau Prêt Industrie Verte) et 490 millions d’euros en fonds propres (le fonds de fonds Climat Global 1 et le fonds France Investissement Energie Environnement 2) qui seront déployés par ses soins.