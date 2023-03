Bpifrance au cyber-chevet des PME

Bpifrance dépose un nouvel outil dans sa boîte de prévention du risque cyber. Accessible aux PME (hors secteur de la défense, bénéficiant d’un outil dédié), voire sous conditions à certaines jeunes pousses ou ETI, le Diag Cybersécurité doit aider à sensibiliser et accompagner les dirigeants à se lancer dans la prévention. Car bien souvent, pointe Bpifrance, ces dirigeants de PME sont bien dépourvus, se demandant simplement par où commencer. Pourquoi pas par le Diag Cybersécurité, donc. Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement de Bpifrance, Guillaume Mortelier ne vise rien de moins que de «diffuser une véritable culture de la cybersécurité dans les PME».

Il s’agit de faire appel, pour intervenir cœur de l’entreprise, à un expert habilité par Bpifrance. Des experts, assure la banque publique, «sélectionnés en fonction de leurs niveaux d’expérience en audit organisationnel et physique, de leur compréhension des enjeux des PME, des certifications qu’ils possèdent, mais aussi de leurs qualités pédagogiques et méthodologiques».



Subvention

La mission de l’expert se déroulera sur quatre jours et autant d’étapes : pré-cadrage téléphonique, visite du site, évaluation de la maturité cyber et restitution. La visite passe par la salle de serveurs, les postes d’utilisateurs voire les équipements industriels connectés au réseau. La restitution, elle, précise l’état des lieux et un plan d’actions avec des priorités en fonction de leur complexité de mise en œuvre et de leur impact potentiel.

Bpifrance indique prendre à sa charge la moitié du coût de l’opération, laissant à la charge du bénéficiaire 2.200 euros hors taxes par site physique scruté.

La boîte à outils de la banque publique concernant le risque cyber contenait déjà un guide de bonnes pratiques et un autodiagnostic concocté par Bpifrance Université.