BNP Paribas lance Easy Treasury pour les entreprises détachées d’un groupe

En perpétuelle reconfiguration, les groupes sont souvent en butte à la question du financement et de la trésorerie de la société cible, le temps que le « spin off », le « carve out » ou autre joint venture soit terminé. Or dans l’intervalle, les échéances de financement et de paiement, elles, n’attendent pas …

D’où la mise en place d’ EasyTreasury par le pôle Cash management de BNP Paribas, qui y a consacré un an et demain de travail en collaboration avec quelques grands groupes confrontés à cette difficulté. Il s’agit d’une offre complète de gestion de trésorerie, incluant une plateforme technologique et les experts pour l’installer puis l’utiliser. « En pratique, la banque met à la disposition de la nouvelle entité une équipe projet pour connecter la plateforme à la fois à la banque d’un côté et à ses outils comptables de l’autre, ainsi qu’un trésorier certifié », explique Vincent Marchand, responsable du Fintech lab Cash Management chez BNP Paribas. «Cette offre doit avant tout être considérée comme une offre transitoire, qui permet à la nouvelle entité d’être opérationnelle dès le closing, avec un contrôle immédiat du risque opérationnel », poursuit Vincent Marchand. EasyTreasury est donc une offre « plug-and-play » qui pourra être déconnectée dès que la spin off est intégrée au sein d’un plus grand groupe.

« En plus de répondre à un grand besoin côté vendeur chez nos grands clients corporates, l’offre Easy Treasury s’adresse également aux fonds de private equity côté acheteur pour leurs opérations de carve-out (détourage d’une activité) et de spin-off (séparation d’un pôle ou d’une filiale), et dans ces cas-là, l’outil et l’équipe auront vocation à rester sans doute plus longtemps dans l’entreprise », précise toutefois Vincent Marchand.

L’offre de BNP Paribas a été montée en partenariat avec Kyriba et les trésoriers mis à disposition seront des trésoriers certifiés par cette fintech spécialiste de gestion de trésorerie.

Economies de conseils

In fine, la mise en place d’un service de trésorerie opérationnelle sera plus rapide et moins coûteuse, puisqu’on supprime totalement la partie de gestion d’appel d’offre pour trouver une plateforme et un trésorier. « Notre offre coûte environ 40% moins cher que les solutions disponibles sur le marché et la mise en place s’effectue en quatre mois au lieu d’un an habituellement », explique Vincent Marchand.

La banque va commencer par proposer cette offre en France puis la déploiera dans le monde. Toute la question est de la présenter aux acheteurs ou aux vendeurs au bon moment quand ils sont en passe de lancer des opérations de fusions et acquisitions par principe confidentielles.