BM&A filialise sa solution de contrôles comptables et financiers

Voilà selon Erwan Lirin, le directeur général de BM&A, la parfaite illustration «de l’esprit entrepreneurial de notre cabinet, qui concrétise un projet décalé par rapport à nos métiers d’audit et de conseil en créant une fintech». Cette dernière, Sixthfin, logera la solution geoficiency de contrôles comptables et financiers.

Le mouvement a été initié en 2018 quand «nous avons fait le constat que l’apport des seuls métiers traditionnels n’est pas suffisant, il nous faut aussi proposer la technologie source de valeur, à la condition donc qu’elle réponde aux besoins de nos clients». La plateforme GEO, pour Global enterprise observer, est lancée en 2020 «en solution SaaS, vendue en support du conseil de BM&A … ou d’autres cabinets partenaires», pointe Erwan Lirin.

Erwan Lirin, directeur général de BM&A - Michael Voinis

Place aujourd’hui à Sixthfin, au sein de laquelle BM&A annonce un investissement complémentaire de 3 millions d’euros. Sixthfin pour «sixième sens financier, plaide son président Jean-Marc Allouët, car notre offre technologique doit aiguiser l’acuité du flair de nos clients au cœur de leurs processus de contrôles financiers». BM&A a souhaité filialiser l’activité car «son modèle économique est différent de celui de nos expertises historiques, elles n’ont pas le même cycle d’investissement». Façon aussi d’intéresser au développement de la nouvelle filiale les deux concepteurs de GEO, Jean-Marc Allouët et Emilie Gauquelin, qui prennent 25% de Sixthfin, le solde restant, pour l’instant, détenu par BM&A. «Nous pourrions ouvrir davantage le capital à moyen terme au gré du développement», anticipe Erwan Lirin.

De fait, les objectifs sont ambitieux. Le groupe souligne que son offre technologique opère «sur un marché en pleine expansion, dans des environnements réglementaires de plus en plus exigeants, et auprès d’organisations de plus en plus complexes. Les enjeux de mise en conformité, de digitalisation et d’industrialisation des dispositifs de contrôle sont devenus essentiels et concernent la majeure partie des secteurs». BM&A vise un doublement des effectifs de Sixthfin d’ici un an à une trentaine de collaborateurs, ainsi que le passage à plus de 200 clients contre une trentaine aujourd’hui, dont certains membres du CAC 40.

La solution est déjà utilisée dans 50 pays au sein des filiales des clients français actuels, parmi lesquels Saint-Gobain, Elior, Edenred, Eramet ou Spie. La conquête de la clientèle internationale est attendue à partir de septembre, en premier lieu en Europe. «Nous sommes capables de nous adapter à un nouveau plan comptable en seulement deux heures», assure Jean-Marc Allouët.

L’outil lui-même bénéficie depuis début 2023 d’un nouveau départ, GEO cédant la place à geoficiency, offrant selon ses promoteurs des capacités démultipliées. «Les flux comptables sont souvent livrés de façon disparate, explique Jean-Marc Allouët. Notre raison d’être reste de transformer toute cette matière première pour pouvoir l’exploiter simplement de manière centralisée». Il s’agit de rendre le travail des responsables de la conformité ou de la comptabilité et autres contrôleurs internes «plus efficace et plus agréable». Qui plus est de façon collaborative, grâce à un fil de discussion au sein de l’outil. En coulisses, toute la technologie a été repensée pour permettre des capacités de collecte et de traitement des données sans commune mesure, en temps comme en volumes.

Jean-Marc Allouët, président de Sixthfin -

Mais pour revenir la matière première, «geoficiency peut capter des données au-delà de la comptabilité interne de nos clients, par le biais de partenariats qui seront finalisés au cours des prochains mois», se félicite Erwan Lirin. Pour Jean-Marc Allouët, «ouvrir geoficiency à des bases de données externes nous permet d’aller bien plus loin. Sixthfin est bien une regtech, une fintech aidant à la conformité réglementaire, mais c’est bien davantage». L’outil présente des atouts notamment dans le bon recouvrement de la trésorerie, via des contrôles sur le double règlement de factures ou de bon paiement de la TVA. Et si GEO devenu geoficiency a bien été pensé pour les corporates, certaines parties prenantes comme les experts-comptables ou les commissaires aux comptes peuvent y trouver intérêt. Tout comme un acheteur en M&A avant de s’engager pour analyser profondément et rapidement sa cible. De quoi soutenir les hautes ambitions de Sixthfin.