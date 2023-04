Bercy précise les jalons vers la généralisation de la facture électronique

La réforme de généralisation de la facture électronique entrera concrètement en vigueur le 1er juillet 2024. Autant dire demain au regard des défis qu’elle représente pour les entreprises en termes d’échanges de ces documents. A cette date, toute entreprise devra avoir choisi une plateforme de dématérialisation pour l’échange de factures et transmission de leurs données à l’administration. Elles choisiront de s’adresser soit directement au portail public de facturation (PPF, nouvelle version musclée du portail Chorus Pro déjà à l’œuvre depuis 2017 pour les relations entre le secteur public et ses fournisseurs (BtoG, Business-to-government), soit à l’intermédiaire d’un nouveau type d’acteurs, la plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).

Maître d’œuvre de ce schéma dit en Y embarquant 4 millions d’entreprises et 2 milliards de factures chaque année, Bercy n’a pas manqué de prévoir qu’il doit «présenter des garanties de robustesse et de sécurité, condition indispensable de la confiance». C’est pourquoi le ministère vient de préciser les modalités d’une nécessaire phase de rodage. Elle aura lieu de janvier à juin 2024. Ce pilote, pointe Bercy, «doit permettre de tester en conditions réelles le bon fonctionnement de bout en bout du dispositif associant l’ensemble des acteurs». Cela «dans un esprit d’ambition et de dialogue» passant par l’accompagnement des entreprises.

Travail d’équipe

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE) viennent donc de lancer l’appel à candidatures pour cette phase pilote. Le dossier est à déposer au plus tard le 26 juin. Les heureux élus seront informés de leur sélection pendant l’été. Bercy souligne que les prétendants «doivent se constituer en équipe, réunir quelques fournisseurs et clients volontaires, leurs éditeurs de logiciel voire des plateformes de dématérialisation». Comme il se doit, «chaque équipe sera organisée autour d’un chef de file, interlocuteur privilégié de l’administration pendant le pilote et sa phase préparatoire».

Le ministère ajoute qu’en parallèle le service d’immatriculation des PDP sera créé le 1er mai au sein de la DGFiP. Et que donc aucune plateforme ne peut encore aujourd’hui prétendre avoir été immatriculée.

Rappelons que la réforme implique un échange de documents non plus comme souvent aujourd’hui sous la forme d’un document pdf attaché à un email voire tout simplement en papier, mais nativement sous format structuré électronique. Au 1er juillet 2024, toute entreprise assujettie à la TVA devra être en mesure de recevoir la facture d’une opération domestique sous sa nouvelle mouture, et les grandes entreprises devront pouvoir les émettre.

Immatriculation

Regate, plateforme qui centralise la gestion financière et comptable des TPE/PME et des cabinets d’expertise-comptable, visant selon sa cofondatrice Laura Pallier à leur en donner une «vision cockpit», entend bien décrocher l’immatriculation de PDP. Et sur le chemin participer à la phase pilote. «La facture est au cœur de notre activité, cette réforme nous concerne directement, nous proposons d’ores et déjà l’un des formats réglementaires de flux de factures, Factur-X», plaide la dirigeante. Qui pointe qu’un prérequis de taille à ce parcours réside en l’obtention de la certification ISO 27001. «Une norme très exigeante» passant au crible l’intégrité et la sécurité des données que Regate entend valider en juin.

De source interne à ce chantier d’envergure de la facture électronique associant puissance publique, prestataires technologiques ou naturellement entreprises émettrices et réceptrices des factures concernées, une soixantaine de prétendants seraient en piste pour décrocher le sésame du statut de PDP «mais une moitié seulement pourraient aller au bout». Rendez-vous après le tour de chauffe sur la ligne de départ le 1er juillet 2024.