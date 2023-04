BDO France joue des coudes dans la cour des grands

Viser haut : BDO France entend devenir le 5e acteur français de l’audit et du conseil. Un rang que le groupe occupe déjà au niveau mondial. Après une progression de 19% de son chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2021/2022 à fin septembre, à 202 millions d’euros, le cabinet vise en France 280 à 300 millions à horizon 2026. Il faudra donc maintenir le rythme. Mais les concurrents ne croisent pas les bras. BDO France reste en chiffre d’affaires au dernier rang parmi les sept adhérents de la Fédération française des firmes pluridisciplinaires, la F3P : très loin derrière les Big 4 (Deloitte, EY, KPMG, PwC), à bonne distance encore de Mazars (451 millions d’euros à fin août, +8%), plus proche déjà de Grant Thornton (235 millions à fin septembre, +12%). Certes, BDO France a emporté l’an dernier la palme du taux de croissance.

Arnaud Naudan, président du directoire de BDO France - © Céline Nieszawer

Si sur l’ensemble du plan stratégique à 2026 BDO France souhaite équilibrer son développement à 50/50 entre croissances organique et externe, cette dernière a dominé sur l’exercice écoulé. «Nous souhaitons poursuivre notre maillage territorial, en particulier dans le Nord et le Sud-Ouest et renforcer notre palette de services en tant que one stop shop», plaide Arnaud Naudan, le président du directoire de BDO France. Notamment dans le conseil financier : restructuring, transactions ou M&A. Une stratégie mise en application en 2022 par exemple avec l’intégration de Hekla Corporate Finance, qui selon BDO France lui permet «de renforcer son offre en fusions-acquisitions, notamment dans les secteurs du conseil, de la communication et de l’IT», ou d’Adocis pour proposer «une offre plus complète en optimisation des coûts sociaux, ainsi qu’en financement de l’innovation».

Sans oublier en matière de croissance, interne comme externe, l’enjeu de la durabilité, qui «se retrouve de manière transverse dans l’ensemble de nos missions», note Arnaud Naudan. Pas de doute, «nous allons poursuivre notre renforcement pour accompagner nos clients dans leur transformation durable». Il y a de quoi faire, des plus petites aux plus grandes entreprises, pour un cabinet qui se flatte d’être le premier acteur de l’audit et du conseil à adopter la qualité de société à mission. Cela plus généralement comme le souligne BDO France «dans un contexte économique détérioré (où) le besoin d’accompagnement des entreprises ne cesse de s’amplifier». Le marché du conseil «offre encore un haut potentiel de concentration, d’autant plus étant donné notre forte expérience d’intégration», avance Arnaud Naudan. «Nous cherchons des équipes et associés à l’expérience reconnue, et de taille relativement conséquente pour respecter notre objectif de croissance», ajoute-t-il. Et il faut que les cibles «intègrent notre volonté de pluridisciplinarité». Ce modèle s’impose selon le dirigeant à la fois pour proposer les meilleurs services aux clients et pour attirer et retenir les talents. De fait, quand bien même «notre ADN c’est le conseil, qui représente 80% de notre activité», BDO France ne souhaite pas négliger l’audit. Bien au contraire.



BDO France explique vouloir «intensifier (ses) actions de conquête auprès des entreprises du SBF 120, pour renforcer notre statut d’acteur incontournable sur les métiers de l’audit». Selon Arnaud Naudan, «l’audit des grands groupes souffre toujours d’un souci de concurrence». Il s’agirait de la favoriser davantage au-delà des Big 4. Le président de BDO France estime pouvoir présenter «la meilleure alternative grâce à notre offre différenciante, notamment sur le futur audit des données extra-financières et à la force de notre réseau mondial». «Nous tenons donc à la pluridisciplinarité. Leprojet de scission d’EYn’est, ou plutôt n’était, qu’une opération purement financière», clame Arnaud Naudan. De fait, l’abandon du projet Everest du Big 4 remet en pleine lumière les synergies entre audit et conseil.