BBVA récompense ses fournisseurs les plus vertueux

BBVA distribue ses bons points aux fournisseurs les plus responsables en matière d’ESG. L’établissement de crédit espagnol a lancé depuis la fin de l’année dernière une solution interne destinée à permettre aux entreprises de sélectionner leurs fournisseurs selon leur profil ESG au travers de sa plateforme de financement de supply chain. « Notre incursion dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement durable date déjà d’il y a quelques années » explique Marina Andres, responsable global de Advisory Global Transactions Banking chez BBVA, « mais jusqu’à présent nous avions recours aux données et aux critères que nos acheteurs utilisaient au sein de leurs équipes achats ». Désormais, la banque utilise sa propre méthodologie développée par ses équipes en banque d’investissement et validée par l’entreprise DNV, spécialisée dans la gestion des risques et de la qualité. Elle a établi un questionnaire de vingt questions binaires – 8 sur l’environnement, 5 sur les thématiques sociales et 7 sur celles de la gouvernance, avec un score final de 10. BBVA considère qu’un fournisseur est « vert » lorsqu’il obtient la note minimale de 6 : « notre approche peut cependant être plus personnalisée, sous réserve de l’analyse de notre équipe Sustainable Finance » nuance Marina Andres, « nous pouvons ainsi très bien nous concentrer sur le ou les éléments les plus importants pour un acheteur donné ». Selon ce système, les fournisseurs les plus vertueux obtiennent des réductions sur les tarifs. A ce jour, ils sont environ 70 à avoir téléchargés le questionnaire : « l’impact n’est pas seulement d’accorder un meilleur tarif à un fournisseur mais aussi d’accompagner la chaîne d’approvisionnement vers un environnement net zéro » explique Marina Andres.

Emissions indirectes

Les impératifs réglementaires poussent naturellement à se conformer aux nouveaux défis de l’ESG : dans le cadre du GHG Protocol (Green House Gas Protocol), les émissions du Scope 3 désignent ainsi les émissions indirectes situées dans la chaîne d’approvisionnement d’une organisation, c’est-à-dire celles qui sont indirectement liées à son activité. Sans surprise, certains secteurs semblent naturellement plus intéressés que d’autres : l’alimentation et les boissons, la distribution ou encore l’énergie ou la construction, selon BBVA : « Nos acheteurs y voient un outil intéressant permettant à la fois d’associer les équipes en finance, aux achats et aux questions de durabilité » explique la responsable de BBVA, « cela offre une solution globale ». D’ores et déjà, la banque envisage de développer d’autres fonctionnalités, à l’image d’un service de conseil aux fournisseurs pour les aider à se verdir davantage. « Nous travaillons aussi à la possibilité de réaliser des benchmarks pour nos fournisseurs aussi bien que pour nos acheteurs, afin de les aider à mieux savoir comment ils se positionnent en manière d’ESG face à la concurrence » conclut la responsable de BBVA. Un projet qui devrait voir le jour sur le moyen terme.