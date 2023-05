BBVA lance un portail d’information pour les entreprises à l’international

Le numéro deux de la banque espagnole poursuit le lancement d’innovations au bénéfice de ses entreprises clientes. BBVA a lancé récemment un portail de Global Trade Finance, hébergé sur sa plateforme Pivot, qui concentre l’ensemble des solutions de la banque pour optimiser les flux de trésorerie des entreprises multinationales. « Le lancement de cette plateforme était une véritable aspiration » explique Patxi Fernández de Trocóniz, responsable Global Trade & International Banking de BBVA, « nous avions d’ores et déjà des sites de global trade au niveau local mais pas une plateforme mondiale ». La pandémie a servi de détonateur : « non seulement la Covid a accéléré l’automatisation mais elle a aussi occasionné une rupture des chaînes d’approvisionnement » poursuit le responsable Global Trade & International Banking, « les entreprises en ont profité pour non seulement diversifier leur supply chain physique mais aussi financière, ce qui représente une opportunité évidente pour nous. Les conditions étaient donc réunies pour le lancement de ce portail, qui nous permettait d'élargir notre clientèle ». L’éventail des services est large : le portail propose gratuitement des données macroéconomiques et des informations sur la situation économique, politique et sociale et le système fiscal dans plus de 170 pays. Y figurent aussi d’autres informations comme les droits de douane et les flux d’importation et d’exportation, des bases de données d’appels d’offres, d’importateurs et d’exportateurs, d’associations sectorielles et de foires commerciales internationales. On y trouve également une série de contenus spécialisés, dont certains requièrent l’inscription des utilisateurs. Cette offre comprend des rapports sectoriels sur les marchés et les flux commerciaux : « Ce n’est pas une marketplace et nous n’offrons pas davantage de services de conseils car la valeur ajoutée de ce portail se trouve dans l’information » poursuit Patxi Fernández de Trocóniz, « nous fournissons cependant un accès à nos sites web commerciaux locaux dans lesquels nos clients peuvent travailler directement ».

Au-delà des frontières

C’est aussi un service supplémentaire que la banque souhaite accorder à ses clients: « le portail s’insère parfaitement dans l’ensemble de solutions que nous avons développées pour aider nos clients à s’étendre à l’international » explique David Peyroux, responsable Global Trade Finance chez BBVA à Paris, citant notamment les solutions d’amélioration du besoin en fonds de roulement (Working capital solutions) que BBVA propose à ses clients sur le marché français. Face à la concurrence, le numéro deux de la banque espagnole a également souhaité se démarquer : « nous voyons beaucoup de sites bancaires dont l’objectif est de réaliser des transactions en ligne avec les clients » explique David Peyroux, « à la différence du portail que nous avons lancé où l’accent est porté sur l’information ».

Les premiers retours sont positifs : « nous constatons un intérêt particulièrement fort en provenance des pays d’Amérique latine », indique Patxi Fernández de Trocóniz, « mais il est encore trop tôt pour faire un premier bilan ».